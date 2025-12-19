Тюменский АПК собрал рекорды

Тюменские аграрии по итогам 2025 года добились наибольшей за всю историю региона урожайности зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей и полностью обеспечили потребность 1,6 млн жителей области в хлебе и картофеле. Одновременно субъект расширяет ассортимент продукции своего агропромышленного комплекса (АПК) и экспортирует ее в 21 страну мира. Власти подчеркнули, что тюменские аграрии уже приступили к подготовке к посевной кампании 2026 года.

Продукция тюменского АПК поставляется в 21 страну мира

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Продукция тюменского АПК поставляется в 21 страну мира

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Уборочная кампания Тюменской области 2025-го ознаменовалась превышением прошлогодних показателей региона: на территории увеличили сбор зерновых и зернобобовых культур в первоначально оприходованном весе с 1,69 млн до 1,88 млн т, картофеля — с 205 тыс. до 211,6 тыс. т, овощей открытого грунта — с 54,3 тыс. до 61,9 тыс. т. За девять месяцев 2025 года в субъекте в расчете на душу населения произвели скота и птицы в живом весе на 1% больше в среднем по России, молока — на 32%.

Среди шести регионов Уральского федерального округа (УрФО) Тюменская область взяла первые места по производству мяса и молока на душу населения. Вторые позиции субъект занял по надою молока на одну корову.

Экспорт вышел на курс

В результате смещения вектора экспорта в сторону дружественных стран сегодня продукция тюменского АПК поставляется в 21 государство, в том числе в Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию, Южную Корею, Турцию, Болгарию, Индию, Бразилию, Египет, Монголию, Грузию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Беларусь и другие. «Ключевыми драйверами развития экспорта региона являются масложировая, зерновая продукция и продукция глубокой переработки зерновых культур»,— рассказали Guide в департаменте АПК.

Над наиболее крупными инвестиционными проектами в сфере переработки пшеницы в Тюменской области работает агрохолдинг «Юбилейный». С 2019 года его дочерняя компания «Аминосиб» реализует продукты глубокой переработки зерна на экспорт: направляет отруби в Казахстан и Турцию, лизин — в Казахстан, пшеничный глютен — в 15 стран мира.

«Поставки пищевого этилового спирта осуществляются в Абхазию, Азербайджан, Турцию, Казахстан, Нигерию и Тайвань. С 2025 года новое направление экспорта — Туркменистан»,— добавили в департаменте АПК. В ведомстве отметили, что за девять месяцев 2025 года «Аминосиб» также увеличил объем производства лизина на 27% и запланировал отправку партии пшеничного глютена в Латинскую Америку до конца 2025 года.

К 2029 году агрохолдинг намерен запустить на полную мощность завод «Протеинсиб» в Ишимском округе, который будет выпускать 5,5% от мирового производства продуктов глубокой переработки гороха. «До 50% от объема производства продукции по планам составит экспорт. Основным продуктом производства станет изолят горохового белка — 11,9 тыс. т в год, гороховый крахмал — 29 тыс. т и 6,3 тыс. т гороховой клетчатки»,— пояснили в департаменте АПК.

Крупнейшее в России и единственное на Урале предприятие полного цикла по сублимационной сушке «Грин-Лайф» в июле запустило производство новых снеков для детей и взрослых с улучшенными пищевыми, диетическими, профилактическими свойствами и заявило о планах выхода на масштабный рынок Китая. Другой тюменский завод по производству снеков «Окейч» сообщил о внедрении уникальной продукции с пониженным содержанием глютена — рисовых чипсов. Товар компании экспортируется в Казахстан, Узбекистан и Армению.

Предприятие по глубокой переработке картофеля «КриММ» активно развивает направления готовой еды и развития HoReCa-сегмента (гостиничный и ресторанный бизнес). С 2022 года средняя производительность агрофирмы увеличилась с 1 тыс. до 5–5,5 тыс. т продукции в 2025-м. «За последние три года было реализовано более 10,5 тыс. т готовой продукции, среди которой картофель свежий очищенный и картофель пастеризованный, как классический, так и с добавками в виде соусов»,— пояснили в департаменте АПК. В ведомстве подчеркнули, что в 2025 году на предприятии провели модернизацию и установили новую линию по переработке свеклы. «Ее выход на полную мощность увеличит суммарную производительность завода в среднем на 2 тыс. т готовой продукции в год и закроет потребности федеральных сетей в свекле практически на 25–30% с учетом охвата всей территории России»,— отметили в департаменте АПК.

Деликатесы взяли Урало-Сибирский уровень

По итогам конкурса «Лучший продукт 2025» на площадке XIII Межрегиональной агропромышленной выставки УрФО в Екатеринбурге тюменские производители получили 41 медаль, из них 34 золотых, пять серебряных и две бронзовые. Компании представили молочную, мясную, рыбную, снековую продукцию, овощи и сублимированную ягоду. «Особая технология заготовки позволяет сохранять до 99% витаминов и пользы свежих продуктов. При этом они становятся легче, их удобнее хранить и перевозить»,— отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Тюменская область заняла первые места среди шести регионов УрФО по производству мяса и молока на душу населения

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Тюменская область заняла первые места среди шести регионов УрФО по производству мяса и молока на душу населения

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Глава региона подчеркнул, что за 60 лет ученые научно-исследовательского института сельского хозяйства Северного Зауралья создали 117 сортов культур, которые позволили ставить рекорды в зоне рискованного земледелия. «В этом году средняя урожайность зерновых и зернобобовых 30 центнеров с гектара. Это рекорд за все время. Такая же картина по овощам. Сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики региона»,— сказал Александр Моор.

Аграрии наметили рост

В департаменте АПК подчеркнули, что на рекордную урожайность в Тюменской области повлияли благоприятная погода и тщательная подготовка в течение нескольких лет: обработка пашни, посев качественных семян, внесение минеральных удобрений, использование современной сельхозтехники, внедрение новых технологий земледелия и многолетний опыт тюменских аграриев. «Осенний период 2025 года характеризуется низким накоплением влаги в почве. По этой причине возможно проведение весенних полевых работ в сжатые сроки, чтобы сохранить необходимую влагу для развития сельхозкультур. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в Тюменской области ежегодно прикладывают все усилия, чтобы обеспечить регион сельхозпродукцией, используя весь свой научный, технический и кадровый потенциал»,— отметили в департаменте АПК.

Василий Алексеев