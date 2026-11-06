В Перми билет в театр стоит втрое дороже, чем в кинотеатр
Как сообщает пресс-служба геосервиса 2ГИС, в ноябре средняя минимальная стоимость билета в театр в Перми составляет 1309 руб. При этом средняя цена билета в кино в городе достигла 417 руб. Таким образом, посещение спектакля обойдется пермяку в 3,1 раза дороже киносеанса.
Отметим, что средние стоимости похода в кино и театр в Перми оказались выше общероссийских. Так, средняя цена посещения театра в городах-миллионниках составляет 1150 руб., кинотеатра — 435 руб. Самые бюджетные билеты на спектакли можно купить в Омске (от 710 руб.), Челябинске (от 790 руб.) и Новосибирске (от 935 руб.). Дороже всего сходить в театр в Москве (от 1940 руб.) и Воронеже (от 1715 руб.). Киносеансы дешевле всего так же в Омске и Челябинске (от 330 руб.), дороже всего — в Москве (от 660 руб.) и Воронеже (от 560 руб.).
По данным 2ГИС, жители крупных городов ищут кино чаще, чем театры: за последние 12 месяцев на кинотеатры пришлось 56,1% поисковых запросов, на театры — 43,9%. Заметнее всего театры выигрывают в Казани, где на них приходится 58,5% запросов, и в Нижнем Новгороде (52,2%). Кино чаще всего ищут в Ростове-на-Дону (66,4%), Омске (65,7%) и Москве (59,4%).
Театральные спектакли активнее всего ищут с октября по декабрь, при этом в декабре стартуют новогодние постановки.