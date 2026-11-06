В Перми билет в театр стоит втрое дороже, чем в кинотеатр

Отметим, что средние стоимости похода в кино и театр в Перми оказались выше общероссийских. Так, средняя цена посещения театра в городах-миллионниках составляет 1150 руб., кинотеатра — 435 руб. Самые бюджетные билеты на спектакли можно купить в Омске (от 710 руб.), Челябинске (от 790 руб.) и Новосибирске (от 935 руб.). Дороже всего сходить в театр в Москве (от 1940 руб.) и Воронеже (от 1715 руб.). Киносеансы дешевле всего так же в Омске и Челябинске (от 330 руб.), дороже всего — в Москве (от 660 руб.) и Воронеже (от 560 руб.).