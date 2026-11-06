В Ленобласти предложили нормы вылова рыбы для коренных малочисленных народов Севера

В Ленобласти конкретные виды рыбы и допустимые объемы вылова в проекте пока не указаны. Документ устанавливает только процедуру их определения. При этом сроки подачи предложений на 2027 год уже прошли, а как новый порядок предполагается применять к ближайшему году, в проекте не уточняется.