В Ленобласти предложили нормы вылова рыбы для коренных малочисленных народов Севера
В ряде регионов аналогичные правила уже действуют
В Ленинградской области разработали порядок определения годовых норм вылова рыбы для представителей коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционным рыболовством. Соответствующий проект приказа регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу проходит антикоррупционную экспертизу до 13 ноября.
Документ разработан на фоне изменений федерального законодательства, вступивших в силу 1 сентября 2026 года. Согласно новым правилам, представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, включенные в специальный федеральный список, могут бесплатно и без ежегодной подачи заявок ловить рыбу в водоемах общего пользования в пределах установленных годовых норм. Такие нормы определяют, какие виды рыбы и в каком количестве разрешено добывать для обеспечения традиционного образа жизни.
Согласно проекту, ежегодно до 1 сентября муниципалитеты территорий традиционного проживания коренных народов должны направлять в областной комитет предложения по объемам вылова. До 1 октября их рассмотрит региональный рыбохозяйственный совет, после чего предложения согласуют с федеральным органом в области рыболовства. Окончательные нормы будут утверждать до 20 декабря на следующий год.
Если предложения от муниципалитетов не поступят, отдельные годовые нормы устанавливать не будут. В таком случае рыболовство будет осуществляться по общим нормативам, предусмотренным правилами для Западного рыбохозяйственного бассейна.
В ряде регионов аналогичные правила уже действуют. В соседней Карелии порядок определения годовых норм утвердили еще в марте 2026 года. В Томской области установили и конкретные ограничения на 2027 год: представителям коренных малочисленных народов разрешили добывать до 200 кг щуки, 150 кг налима, 100 кг судака и 13 кг стерляди на человека в год. Всего годовая норма составляет 870 кг по 11 видам рыбы.
В Ленобласти конкретные виды рыбы и допустимые объемы вылова в проекте пока не указаны. Документ устанавливает только процедуру их определения. При этом сроки подачи предложений на 2027 год уже прошли, а как новый порядок предполагается применять к ближайшему году, в проекте не уточняется.
По данным переписи населения 2020 года, в Ленинградской области проживали 951 вепс, 124 ижорца и 42 представителя води. Рыболовство исторически занимало важное место в хозяйстве этих народов. При этом в федеральный перечень коренных малочисленных народов Севера, на которых распространяется разрабатываемый порядок, из них включены только вепсы.