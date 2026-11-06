Инвестиции в крупные проекты Шахт к концу года достигнут 14 млрд рублей
Объем инвестиций по полному кругу в крупные проекты Шахт Ростовской области по итогам 2026 года ожидается на уровне порядка 14 млрд рублей. Как сообщили РБК Ростов в городской администрации, в стадии реализации в городе находятся 13 инвестпроектов со сроками до 2028 года включительно, четыре из них включены в региональный реестр.
В 2026 году в Шахтах запланировано открытие двух крупных производств. Компания «Аютинский хлеб» наращивает выпуск хлебобулочных изделий: на площадке возводят новый цех и мастерскую. Одновременно строится предприятие по выпуску водорастворимого нетканого материала «Ветлэйд» — сырья для производства влажных салфеток, входящее в группу компаний «Авангард».
На 2027 год запланирован запуск Шахтинского бетонного завода. В том же году ожидается открытие мельничного комплекса по переработке зерна — он станет частью расширения выпуска мукомольно-крупяной продукции «Аютинского хлеба».
Еще один проект в городе реализует шахтинский завод «Гидропривод». Предприятие готовится запустить цех гальваники — технологический процесс, при котором на поверхность одного металла тонким слоем наносят другой металл с помощью электрического тока. В перспективе завод рассматривает создание индустриального парка.