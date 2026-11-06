Инвестиции в крупные проекты Шахт к концу года достигнут 14 млрд рублей

Объем инвестиций по полному кругу в крупные проекты Шахт Ростовской области по итогам 2026 года ожидается на уровне порядка 14 млрд рублей. Как сообщили РБК Ростов в городской администрации, в стадии реализации в городе находятся 13 инвестпроектов со сроками до 2028 года включительно, четыре из них включены в региональный реестр.