В Кабардино-Балкарии открыли движение по участку трассы «Кавказ»

В Кабардино-Балкарской республике запустили движение транспорта по капитально отремонтированному участку федеральной трассы Р-217 «Кавказ». Об этом сообщил в четверг глава региона Казбек Коков. По его словам, речь идет об одном из направлений на Приэльбрусье, которое активно используется для пассажирских и грузовых перевозок.