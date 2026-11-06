В Кабардино-Балкарии открыли движение по участку трассы «Кавказ»
В Кабардино-Балкарской республике запустили движение транспорта по капитально отремонтированному участку федеральной трассы Р-217 «Кавказ». Об этом сообщил в четверг глава региона Казбек Коков. По его словам, речь идет об одном из направлений на Приэльбрусье, которое активно используется для пассажирских и грузовых перевозок.
В ходе ремонта проезжую часть трассы расширили до четырех полос, а также создали пешеходную инфраструктуру — остановки общественного транспорта, освещение и тротуары. Проведенные работы, по оценке главы региона, существенно повысили безопасность движения по трассе.
Приэльбрусье — курортная местность в Кабардино-Балкарии, центр альпинизма, горнолыжного спорта и туризма. Под этим названием принято понимать окрестности у подножия гор Эльбрус и Чегет, а также территорию в верховьях реки Баксан.