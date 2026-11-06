Пермская компания презентовала свои разработки на международном форуме в Турции

О возможности участия в форуме компания узнала благодаря информационно-консультационной работе Центра поддержки экспорта Пермского края. В результате «Нанотэк» смогла присоединиться к деловой программе вместе с РЭЦ. Участие в форуме стало еще одним этапом развития международного сотрудничества компании, позволив расширить круг потенциальных партнеров. Развитие экспорта товаров производителей Пермского края в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» — одно из приоритетных направлений деятельности краевых властей под руководством губернатора Дмитрия Махонина.