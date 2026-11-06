Пермская компания презентовала свои разработки на международном форуме в Турции
Пермское ООО «Нанотэк», выпускающее химические материалы на основе разработок Института технической химии УрО РАН, стало участником XIX Евразийского экономического форума, прошедшего в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Вместе с турецким партнером Noterson ООО «Нанотэк» представило гидроизоляционные материалы «Гидроизол-ИТХ», используемые при производстве бетона. Эта разработка позволяет самостоятельно восстанавливать небольшие повреждения.
В настоящее время продукция «Гидроизол-ИТХ» поставляется в 15 стран.
О возможности участия в форуме компания узнала благодаря информационно-консультационной работе Центра поддержки экспорта Пермского края. В результате «Нанотэк» смогла присоединиться к деловой программе вместе с РЭЦ. Участие в форуме стало еще одним этапом развития международного сотрудничества компании, позволив расширить круг потенциальных партнеров. Развитие экспорта товаров производителей Пермского края в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» — одно из приоритетных направлений деятельности краевых властей под руководством губернатора Дмитрия Махонина.
ООО «Нанотэк» зарегистрировано 28 июня 2011 года в Перми и работает в сфере производства химических продуктов. Выручка компании за 2025 год составила 121 млн руб.