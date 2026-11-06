Фермеры Марий Эл поставят в розничную сеть «Магнит» 35 тыс. тонн капусты
Каждый третий килограмм овощей на полках ретейлера будет выращен хозяйствами из республики
По итогам 2026 года «Магнит» закупит у марийских аграриев 35 тыс. тонн фермерской капусты по агроконтрактам. За счет этого регион станет лидером по поставкам этой овощной культуры в структуре поставщиков сети. Об этом сообщил генеральный директор компании «Магнит Агро Фермер» Павел Рожков. Он добавил, что этот результат стал возможен «благодаря качественной продукции, инвестициям в агротехнологии и созданию складской логистики в Марий Эл».
Ретейлер «Магнит» развивает сотрудничество с марийскими аграриями на условиях агроконтрактов, когда партнерские хозяйства получают аванс для выращивания урожая, гарантии сбыта, помощь в логистике. Основной прирост поставок обеспечивают местные поставщики, которые в последние годы стали активно инвестировать в технологии хранения. В этом году «Магнит» начал работу ещё с двумя новыми поставщиками. Всего на распределительные центры компании свою продукцию поставляют девять сельскохозяйственных производителей.
Один из крупнейших партнеров ретейлера в регионе — коллективное фермерское хозяйство «Власов» — в этом году инвестировал в развитие хозяйства в Горномарийском районе Марий Эл 200 млн руб. Основные инвестиции аграрий направил на строительство и оснащение складских комплексов, которые позволяют хранить урожай вплоть до наступления нового сельскохозяйственного сезона в мае следующего года. Причем со складов КФХ все чаще отгружается продукция соседних фермерских хозяйств, которым аграрий помогает в хранении урожая, упаковке и логистике, выполняя роль агроагрегатора. В следующем году предприниматель планирует инвестировать еще около 100 млн руб. и построить новые мощности.
По словам Павла Рожкова, всего в этом году «Магнит» закупит более 40 тыс. тонн овощей борщевого набора по агроконтрактам. Напомним, «Магнит Агро Фермер» заключил первые коммерческие контракты на закупку овощей борщевого набора с фермерами Марий Эл четыре года назад.
Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Павел Раевский, Марий Эл является лидирующим регионом России по производству белокочанной капусты. По итогам 2026 года в организованном секторе рассчитывают собрать более 98 тыс. тонн капусты, что на 3% выше уровня 2025 года. «За последние пять лет в хозяйствах республики производство овощей, в том числе и капусты, увеличилось в полтора раза. Рост обусловлен планомерной работой с торговыми сетями, расширением посевных площадей и постоянным повышением урожайности. В республике активно строятся картофеле- и овощехранилища, проводится комплектация современным оборудованием с автоматизированной системой управления микроклиматом», — комментирует министр.