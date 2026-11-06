Фермеры Марий Эл поставят в розничную сеть «Магнит» 35 тыс. тонн капусты

Один из крупнейших партнеров ретейлера в регионе — коллективное фермерское хозяйство «Власов» — в этом году инвестировал в развитие хозяйства в Горномарийском районе Марий Эл 200 млн руб. Основные инвестиции аграрий направил на строительство и оснащение складских комплексов, которые позволяют хранить урожай вплоть до наступления нового сельскохозяйственного сезона в мае следующего года. Причем со складов КФХ все чаще отгружается продукция соседних фермерских хозяйств, которым аграрий помогает в хранении урожая, упаковке и логистике, выполняя роль агроагрегатора. В следующем году предприниматель планирует инвестировать еще около 100 млн руб. и построить новые мощности.