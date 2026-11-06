Студенты будут осваивать горное дело на новом учебном полигоне в Мурманской области
Учебный полигон «Горизонт +530» заработал на Расвумчоррском руднике в Мурманской области. О его особенностях сообщил в соцсетях губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Речь идёт, по словам губернатора, не о макете или тренажере. Полигон представляет собой настоящие подземные выработки действующего рудника. Протяженность составляет больше полутора километров.
«Здесь горные машины, учебные классы и даже подземный мультимедийный центр. Аналогов нет ни в России, ни за ее пределами», — подчеркнул господин Чибис.
Учебный полигон открыт для студентов колледжей и вузов. Здесь у них есть возможность пройти весь цикл добычи руды и освоить одну из 10 горных специальностей.
Сюда также, по словам губернатора, будут приезжать школьники. Они смогут спуститься под землю и своими глазами увидеть, как устроена работа горняка. Для гостей региона это новая точка промышленного туризма. Спуститься в настоящий рудник можно далеко не везде.
Открытие учебного полигона в Мурманской области прошло в рамках всероссийского запуска новых площадок профобразования с участием президента России Владимира Путина.