Конно-спортивный клуб в Нижнем Новгороде закрыли на две недели из-за мигранта
Работу конно-спортивного клуба в Нижнем Новгороде приостановили на 14 суток из-за найма иностранца вопреки требованиям указа губернатора. Об этом сообщили в ГУФССП по Нижегородской области.
В ведомстве уточнили, что клуб устроил гражданина Узбекистана разнорабочим. При этом указ губернатора запрещает привлекать иностранцев к отдельным видам работ в 2026 году.
В отношении клуба составили административный протокол о несоблюдении ограничений на работу иностранцев (ч. 1 ст. 18.17 КоАП РФ) и опечатали вход.