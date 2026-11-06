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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Приволжье

Конно-спортивный клуб в Нижнем Новгороде закрыли на две недели из-за мигранта

Работу конно-спортивного клуба в Нижнем Новгороде приостановили на 14 суток из-за найма иностранца вопреки требованиям указа губернатора. Об этом сообщили в ГУФССП по Нижегородской области.

Елизавета Устьянцева / Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что клуб устроил гражданина Узбекистана разнорабочим. При этом указ губернатора запрещает привлекать иностранцев к отдельным видам работ в 2026 году.
В отношении клуба составили административный протокол о несоблюдении ограничений на работу иностранцев (ч. 1 ст. 18.17 КоАП РФ) и опечатали вход.
Владимир Зубарев