Дело бывшего замглавы Ашинского района рассмотрят заново
Суд кассационной инстанции отправил на новое рассмотрение дело о получении взятки бывшим заместителем главы Ашинского района Виктором Чистяковым. Причиной стала необходимость конфисковать сумму взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
В июле этого года Ашинский городской суд приговорил экс-главу муниципалитета к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 2,4 млн руб., а также лишил права занимать определенные должности сроком на два года. Тогда было установлено, что в 2018 году, когда Виктор Чистяков занимал должность замглавы района по вопросам строительства и жизнеобеспечения, он получил 800 тыс. руб. от представителя ООО «Управление механизированных работ». Взамен сотрудник администрации принял некачественные работы по строительству станции водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении.
Прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке, ссылаясь на необходимость конфисковать сумму взятки, однако решение тогда менять не стали. Суд кассационной инстанции учел, что эта часть наказания является обязательной по закону, отменил приговор в этой части и отправил дело на новое рассмотрение.