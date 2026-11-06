Дело бывшего замглавы Ашинского района рассмотрят заново

В июле этого года Ашинский городской суд приговорил экс-главу муниципалитета к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 2,4 млн руб., а также лишил права занимать определенные должности сроком на два года. Тогда было установлено, что в 2018 году, когда Виктор Чистяков занимал должность замглавы района по вопросам строительства и жизнеобеспечения, он получил 800 тыс. руб. от представителя ООО «Управление механизированных работ». Взамен сотрудник администрации принял некачественные работы по строительству станции водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении.