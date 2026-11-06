В Ставропольском крае региональные трассы подготовили к зимнему периоду

Для повышения эффективности зимней уборки и координации ответственных подразделений продолжится применение системы мониторинга на базе навигационного оборудования ГЛОНАСС. Технология позволяет в круглосуточном режиме отслеживать местоположение и маршруты спецтехники: датчики и трекеры, интегрированные в транспортные средства, передают актуальные данные о расположении машин и дают возможность контролировать соблюдение графика очистки трасс.