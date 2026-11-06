В Ставропольском крае региональные трассы подготовили к зимнему периоду
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края завершило подготовку региональных дорог к зимнему периоду. Как сообщили в ведомстве, сформированы места хранения противогололедных материалов и боксы для техники, организованы диспетчерские пункты. Запасы составляют более 9 тыс. тонн технической соли и 81 тыс. тонн песка.
Для повышения эффективности зимней уборки и координации ответственных подразделений продолжится применение системы мониторинга на базе навигационного оборудования ГЛОНАСС. Технология позволяет в круглосуточном режиме отслеживать местоположение и маршруты спецтехники: датчики и трекеры, интегрированные в транспортные средства, передают актуальные данные о расположении машин и дают возможность контролировать соблюдение графика очистки трасс.
«Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения на региональных трассах подготовлено 416 единиц техники — бульдозеры, комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, тракторы, погрузчики, роторы. В предыдущие годы дополнительно приобретено 14 комбинированных дорожных машин, которые переданы в филиалы для работы на самых востребованных участках дорог», — приводит слова министра дорожного хозяйства и транспорта края Евгения Штепы пресс-служба ведомства.
Совместно с управлением ГИБДД по Ставропольскому краю разработана и согласована единая схема организации дорожного движения на случай введения временных ограничений, подготовлены комплекты дорожных знаков.