Рост цен на жилье позволил Петербургу сэкономить миллиард на расселении коммуналок
Высокие цены на жилье снизили число желающих брать ипотеку даже с поддержкой государства. Эта ситуация позволила Санкт-Петербургу сэкономить на расселении коммуналок до 1 млрд рублей.
О снижении размера субсидии «Горжилобмену» на указанную сумму, в рамках которой выделялись средства на улучшение жилищных условий семьям из расселяемых коммунальных квартир, сообщила глава комитета финансов Светлана Енилина на заседании бюджетно-финансового комитета в городском парламенте.
Госпожа Енилина отметила, что в 2026 году на расселение 811 семей из коммуналок город закладывал 1,8 млрд рублей. Фактически удалось потратить меньше половины от этой суммы. На расселение 373 семей ушел 871 млн рублей.
Причина — снижение спроса на приобретение нового жилья с использованием средств социальных выплат, а также собственных или кредитных средств из-за отсутствия у горожан такой возможности.
«Рост ключевой ставки, высокие процентные ставки по потребительским кредитам и займам на ипотечные кредиты, а также существенное повышение стоимости недвижимости оказали значительное влияние на доступность получения гражданами заемных средств»,— подчеркнула Светлана Енилина.
Часть потенциальных покупателей, по словам чиновника, временно отложила решение о покупке жилья. Они рассчитывают на улучшение ситуации в будущем.