Историческую территорию Казанского зооботсада закроют на зиму с 9 ноября
Историческая территория Казанского зооботсада закроется для посетителей с 9 ноября в связи с наступлением зимнего сезона. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
Территория была открыта для посещения с 26 апреля. За этот период ее посетили около 35 тыс. человек.
Новая часть зооботсада «Река Замбези» продолжит работать в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что пару жирафов из Казанского зооботсада планируют передать Московскому зоопарку весной следующего года.