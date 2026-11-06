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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Волга-Урал

Историческую территорию Казанского зооботсада закроют на зиму с 9 ноября

Историческая территория Казанского зооботсада закроется для посетителей с 9 ноября в связи с наступлением зимнего сезона. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
Историческую территорию Казанского зооботсада закроют на зиму с 9 ноября

Историческую территорию Казанского зооботсада закроют на зиму с 9 ноября

Данила Егоров / Коммерсантъ

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Территория была открыта для посещения с 26 апреля. За этот период ее посетили около 35 тыс. человек.
Новая часть зооботсада «Река Замбези» продолжит работать в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что пару жирафов из Казанского зооботсада планируют передать Московскому зоопарку весной следующего года.
Анна Кайдалова