Двух жирафов из Казани планируют перевезти в Московский зоопарк весной 2027 года

Сейчас самец Ники и самка Мари привыкают к условиям Казанского зооботсада и уже полностью перешли на местный рацион. В день они съедают около 120 ивовых веников и 3 кг комбикорма; в меню также постепенно добавляют морковь. Чтобы животные привыкали к человеческим голосам, днем в их вольере включают радио.