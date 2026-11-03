Двух жирафов из Казани планируют перевезти в Московский зоопарк весной 2027 года
Пару жирафов из Казанского зооботсада планируют передать Московскому зоопарку весной следующего года. Животные станут подарком ко Дню народного единства, сообщила пресс-служба мэрии города.
По словам председателя Комитета по развитию туризма Казани Александра Шавлиашвили, инициатива передать жирафов возникла еще во время подготовки их доставки из Намибии. Тогда раис Татарстана Рустам Минниханов поручил привезти в республику больше животных, чем требовалось для местного зоопарка. Передача пары позволит Московскому зоопарку сформировать группу для размножения.
Доставить животных в столицу планируют автомобильным транспортом.
Сейчас самец Ники и самка Мари привыкают к условиям Казанского зооботсада и уже полностью перешли на местный рацион. В день они съедают около 120 ивовых веников и 3 кг комбикорма; в меню также постепенно добавляют морковь. Чтобы животные привыкали к человеческим голосам, днем в их вольере включают радио.
Ранее сообщалось, что в сентябре в зооботсад «Река Замбези» доставили восемь жирафов ангольского подвида из Намибии.