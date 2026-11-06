На заводе «Эском» в Ставрополе второй раз за неделю произошел пожар
На фармацевтическом предприятии «Эском» в Ставрополе загорелся склад с тарой. Это второй пожар на территории концерна за неделю, сообщил глава города Иван Ульянченко.
На месте работают экстренные службы. По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, в ликвидации возгорания задействованы 37 человек и 11 единиц техники. Причины пожара предстоит установить экспертам.
Господин Ульянченко поручил провести внеочередное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием руководителей промышленного блока. На нем планируется повторно рассмотреть меры противопожарной безопасности на предприятиях Ставрополя.