Оснащение автобусов системой видеонаблюдения и навигации обойдется Мурманску в 47,3 млн рублей

По данным сайта РТС-тендер, автобусы должны быть оснащены системами видеонаблюдения, спутниковой навигации и автоматизированного контроля оплаты проезда. Аукционные заявки принимаются в срок до 13 ноября 2026 года. Ценовые предложения будут подаваться в тот же день, а итоги аукциона запланировано подвести 17 ноября.