Оснащение автобусов системой видеонаблюдения и навигации обойдется Мурманску в 47,3 млн рублей
Комитет по конкурентной политике Мурманской области разместил электронный аукцион на выполнение регулярных пассажирских перевозок по двум автобусным маршрутам: № 103 «Мурманск — Шонгуй» и № 108 «Мурманск — Кильдинстрой». Начальная цена контракта составляет 47,3 млн рублей. Заказчиком является министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
По данным сайта РТС-тендер, автобусы должны быть оснащены системами видеонаблюдения, спутниковой навигации и автоматизированного контроля оплаты проезда. Аукционные заявки принимаются в срок до 13 ноября 2026 года. Ценовые предложения будут подаваться в тот же день, а итоги аукциона запланировано подвести 17 ноября.