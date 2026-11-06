Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №205

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Северо-Запад

Оснащение автобусов системой видеонаблюдения и навигации обойдется Мурманску в 47,3 млн рублей

Комитет по конкурентной политике Мурманской области разместил электронный аукцион на выполнение регулярных пассажирских перевозок по двум автобусным маршрутам: № 103 «Мурманск — Шонгуй» и № 108 «Мурманск — Кильдинстрой». Начальная цена контракта составляет 47,3 млн рублей. Заказчиком является министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
В мурманских автобусах заработает система видеонаблюдения

В мурманских автобусах заработает система видеонаблюдения

Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным сайта РТС-тендер, автобусы должны быть оснащены системами видеонаблюдения, спутниковой навигации и автоматизированного контроля оплаты проезда. Аукционные заявки принимаются в срок до 13 ноября 2026 года. Ценовые предложения будут подаваться в тот же день, а итоги аукциона запланировано подвести 17 ноября.
Мария Одностеблец