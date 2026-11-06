В Астраханской области появится универсальный логистический центр за 1,42 млрд
Место под строительство определено в Наримановском районе
В Наримановском районе Астраханской области планируют построить универсальный сортировочный центр. Компания «Технопарк Каспий» инвестирует в проект 1,42 млрд руб. собственных и заемных средств. На заседании инвестсовета под председательством вице-губернатора Дениса Афанасьева проекту присвоили статус особо важного, что позволит получить землю в аренду без торгов.
В центре будут хранить, распределять и сортировать продовольственные и непродовольственные товары. Объект, место под который уже выбрано, займет площадь в 22 тыс. кв. м. Комплекс планируют ввести в эксплуатацию осенью 2027 года.
Для бюджета региона проект станет выгодным: за период окупаемости казна пополнится с него более чем 408 млн руб. налоговых отчислений. Общие поступления в бюджеты всех уровней превысят 1 млрд руб. Также открытие центра позволит создать 500 рабочих мест для астраханцев.
ООО «Технопарк Каспий» создано 5 марта 2025 года и зарегистрировано в селе Волжском Астраханской области. Компания специализируется на складировании и хранении грузов. С июля прошлого года должность директора занимает Евгений Шакеев, а единственным учредителем выступает Рузанна Даштоян, владеющая 100 % доли. За прошлый год чистый убыток компании составил 1,2 млн руб., прибыль не зарегистрирована.