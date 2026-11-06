Директора пермской фирмы, не заплатившей 60 млн рублей налогов, оштрафовали на 450 тыс. рублей

Как установило следствие, 56-летняя руководительница компании с 1 января 2020 года по 28 марта 2023 года уклонилась от уплаты НДС на сумму 60 млн руб. Для этого она внесла ложные сведения в налоговые декларации, отразив в них финансово-хозяйственные отношения с 44 фиктивными субъектами предпринимательской деятельности. По ходатайству следствия на имущество директора, подконтрольной организации, а также ее родственников наложен арест на сумму свыше 58 млн руб. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая добровольно выплатила в бюджет 1,1 млн руб.