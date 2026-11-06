Антициклон раздует облака над Петербургом, в Ленобласти ждут мокрый снег
Погоду в Санкт-Петербурге в пятницу, 6 ноября, будет определять выходящий в Прибалтику антициклон. Первая половина дня будет солнечной. Информацией об этом поделился центр «ФОБОС».
В области, преимущественно в восточной части, пройдут небольшие дожди с мокрым снегом.
Воздух в городе на Неве прогреется до +4 градусов. В области местами будет до +6.
Ветер обещают северо-западного направления. Его скорость составит 5–10 м/с.
Атмосферное давление в связи с приходом антициклона будет расти и составит 766 мм рт. ст. Это выше нормы.