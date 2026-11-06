Баскетбольный клуб «Надежда» с минимальным отрывом обыграл «Самару» в матче ЧР

Стартовую четверть «Надежда» начала с промахов и пять минут уступала соперницам, набрав к концу десятиминутки больше пяти фолов. Догнать соперниц в первые десять минут никак не получалось: с минимальным разрывом гостьи часто вырывались вперед. Итог первой четверти был неутешительным для болельщиков — 14:17. Вторая десятиминутка прошла под давлением «Самары» и с обилием нарушений у оренбурженок. В результате к большому перерыву гости вновь были впереди — 32:35.