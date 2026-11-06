Баскетбольный клуб «Надежда» с минимальным отрывом обыграл «Самару» в матче ЧР
Оренбургская команда сдвинулась на шестое место турнирной таблицы
Баскетбольный клуб «Надежда» из Оренбурга обыграл «Самару» со счетом 56:54 на домашнем матче чемпионата России по женскому баскетболу. Встреча завершилась в четверг, 5 ноября. Исход встречи решил бросок Елены Мухиной на последних секундах.
Стартовую четверть «Надежда» начала с промахов и пять минут уступала соперницам, набрав к концу десятиминутки больше пяти фолов. Догнать соперниц в первые десять минут никак не получалось: с минимальным разрывом гостьи часто вырывались вперед. Итог первой четверти был неутешительным для болельщиков — 14:17. Вторая десятиминутка прошла под давлением «Самары» и с обилием нарушений у оренбурженок. В результате к большому перерыву гости вновь были впереди — 32:35.
Напряжение между командами сохраняется с октябрьских матчей за Кубок России: на выезде «Надежда» победила 67:70, в недавней домашней игре от 28 октября желто-бордовым также удалось вырвать победу, правда, разрыв тогда сократился до двух очков — 67:65.
Вторая половина матча началась с уверенной трешки от Беллы Насименто. Несмотря на два заработанных фола, хозяйки оставались впереди благодаря броскам капитана Дарьи Колосовской, счет увеличивала и новичок команды Алиса Бердышева, которая на этой встрече также поразила болельщиков своей уверенной трешкой, в которой так нуждалась «Надежда». Однако гостьи быстро отыгрались и уравняли счет к концу третьей четверти — 48:48.
В финальной десятиминутке команды обменивались атаками. После двух фолов Колосовской «Самара» вышла на очко вперед, вскоре преимущество «Надежде» вернула Насименто, но фол Мухиной позволил Виктории Щербаковой сравнять счет. Счет 54:54 на последней минуте матча уже заставил болельщиков ждать овертайма. Но Елена Мухина на последних секундах оформила бросок и довела счет до 56:54.
Самым результативным игроком в составе хозяек паркета стала легионер Белла Насименто (17 очков). В настоящее время «Надежда» находится на шестой строчке турнирной таблицы в группе лидеров. Следующая игра для желто-бордовых пройдет 22 ноября. Спортсменки будут принимать дома красноярский «Енисей».