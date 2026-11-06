«Арт-Сити» претендует на строительство высотки в уфимском районе Зеленая роща

В декабре 2023 года глава Башкирии Радий Хабиров распорядился предоставить «Арт-Сити» компенсационные земли за завершение строительства дома на пересечении улиц Пархоменко и Кировка. Судьба одного из трех участков стала предметом нынешних общественных обсуждений. В апреле 2024 года сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев разрешил «Арт-Сити» разработать планировочную документацию для данной территории.