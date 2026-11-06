«Арт-Сити» претендует на строительство высотки в уфимском районе Зеленая роща
Вопрос о выдаче разрешения на использование участка выставили на обсуждение
ООО «Специализированный застройщик "Арт-Сити"» собирается построить в квартале между улицами Академика Ураксина и Дуванской пятисекционный многоквартирный жилой дом. Вопрос о выдаче разрешения на использование участка площадью около 1,8 га горсовет Уфы выставил на общественные обсуждения.
Участок представляет собой пустырь на месте гаражей. Западнее него расположен микрорайон Юрюзань, восточнее — частный сектор микрорайона Урал.
В декабре 2023 года глава Башкирии Радий Хабиров распорядился предоставить «Арт-Сити» компенсационные земли за завершение строительства дома на пересечении улиц Пархоменко и Кировка. Судьба одного из трех участков стала предметом нынешних общественных обсуждений. В апреле 2024 года сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев разрешил «Арт-Сити» разработать планировочную документацию для данной территории.
Подробные технические характеристики проекта жилого комплекса в материалах общественных обсуждений не содержатся. Известно, что на крышах домов планируется обустроить котельные. Также предусмотрено строительство подземной автостоянки.
Обсуждения продлятся до 3 декабря, а замечания и предложения к проекту будут приниматься с 11 по 25 ноября.