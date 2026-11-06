В Ярославле и Рыбинске бесплатными пересадками воспользовались 397 тысяч раз
За октябрь пассажиры городского общественного транспорта Ярославля и Рыбинска воспользовались пересадочным тарифом 396 961 раз. Об этом сообщило правительство Ярославской области.
Больше всего таких поездок — 364 278 — совершено с использованием персонифицированных транспортных карт для льготников. Еще 20 006 поездок оплачены «Ятранспортной картой», 12 677 — «Картой жителя Ярославской области».
Пересадочный тариф действует с 1 октября и позволяет бесплатно пересесть на другой автобус, электробус, троллейбус или трамвай в течение 45 минут после первой оплаты. Он доступен владельцам трех указанных видов карт.
При пересадке на другой маршрут необходимо повторно приложить карту к валидатору — будет оформлен билет стоимостью ноль рублей. Если после первой оплаты прошло более 45 минут, с карты спишут полную стоимость проезда.