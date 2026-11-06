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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Удмуртия

Елизавета Туктамышева: поднять руку на воспитанника было нормой

«Для родителя главное — результат»
Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года, уроженка Глазова Елизавета Туктамышева заявила о физическом насилии над детьми в этом виде спорта. Об этом она сказала в интервью журналистке Ирине Шихман (признана иноагентом).
Елизавета Туктамышева во время выступления на Чемпионате России 2022 года по фигурному катанию

Елизавета Туктамышева во время выступления на Чемпионате России 2022 года по фигурному катанию

Валентина Певцова / Коммерсантъ

«У нас бьют. В России до недавнего времени было нормой поднять руку на ребенка (в сфере фигурного катания.— “Ъ-Удмуртия”). В мире тоже бывают такие моменты, но они случаются реже. Сейчас ситуация меняется — есть улучшения. Но, к сожалению, такие прецеденты были»,— сказала Туктамышева.
Она отметила, что родители «могут знать» о физическом насилии, но ради результата готовы «оставлять ребенка в этой системе». «Для родителя главное — результат»,— посетовала спортсменка. Туктамышева добавила, что на нее «кричали, но не били».
Елизавета Туктамышева родилась в Глазове 17 декабря 1996 года. В 2015 году стала чемпионкой мира по фигурному катанию. В том же году одержала победу на Чемпионате Европы. Она — неоднократный призер мировых и национальных соревнований.
В апреле «Ъ-Удмуртия» писал, что Туктамышева исполнила номер о домашнем насилии на шоу-турнире «Русский вызов».