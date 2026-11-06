Елизавета Туктамышева: поднять руку на воспитанника было нормой
«Для родителя главное — результат»
Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года, уроженка Глазова Елизавета Туктамышева заявила о физическом насилии над детьми в этом виде спорта. Об этом она сказала в интервью журналистке Ирине Шихман (признана иноагентом).
«У нас бьют. В России до недавнего времени было нормой поднять руку на ребенка (в сфере фигурного катания.— “Ъ-Удмуртия”). В мире тоже бывают такие моменты, но они случаются реже. Сейчас ситуация меняется — есть улучшения. Но, к сожалению, такие прецеденты были»,— сказала Туктамышева.
Она отметила, что родители «могут знать» о физическом насилии, но ради результата готовы «оставлять ребенка в этой системе». «Для родителя главное — результат»,— посетовала спортсменка. Туктамышева добавила, что на нее «кричали, но не били».
Елизавета Туктамышева родилась в Глазове 17 декабря 1996 года. В 2015 году стала чемпионкой мира по фигурному катанию. В том же году одержала победу на Чемпионате Европы. Она — неоднократный призер мировых и национальных соревнований.
В апреле «Ъ-Удмуртия» писал, что Туктамышева исполнила номер о домашнем насилии на шоу-турнире «Русский вызов».