Елизавета Туктамышева: поднять руку на воспитанника было нормой

«У нас бьют. В России до недавнего времени было нормой поднять руку на ребенка (в сфере фигурного катания.— “Ъ-Удмуртия”). В мире тоже бывают такие моменты, но они случаются реже. Сейчас ситуация меняется — есть улучшения. Но, к сожалению, такие прецеденты были»,— сказала Туктамышева.