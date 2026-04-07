Фигуристка Елизавета Туктамышева исполнила номер о домашнем насилии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева из Глазова посвятила номер на шоу-турнире «Русский вызов» теме домашнего насилия. В Telegram спортсменка рассказала, что на эту идею ее подтолкнул трек певицы Rosalia Berghain.

«В песне поется про любовь через боль. Вслушайтесь в одну из фраз, в оригинале там довольно жестко: I’ll **** you till you love me (Я буду ***** тебя, пока ты не полюбишь меня.— “Ъ-Удмуртия”). И эти слова засели у меня в голове»,— написала она.

По словам фигуристки, в эфире объявили, что номер будет о токсичных отношениях, но проблема домашнего насилия гораздо шире: в России не принят соответствующий закон, от этого страдает множество женщин.

«Хочется, чтобы жертвы домашнего насилия перестали быть невидимыми. Они имеют право быть услышанными. И имеют право на защиту»,— резюмировала Елизавета Туктамышева.

Елизавета Туктамышева родилась в 1996 году в Глазове. В 2015 году она стала Чемпионкой мира по фигурному катанию.