В Самарской области передано в суд дело о травме ребенка в парке-отеле
На маленького посетителя рухнула столешница
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ресторанной службы парка-отеля в Безенчукском районе Самарской области. Ей инкриминируется причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ), сообщает прокуратура.
По версии следствия, в июне 2026 года 55-летняя обвиняемая поручила подчиненным разобрать стол в тамбуре террасы заведения. Демонтированную столешницу поставили к стене, но не закрепили.
В итоге она упала на ребенка, и он получил травмы. Его здоровью был причинен тяжкий вред.
В настоящее время ресторанная служба гостиничного комплекса добровольно выплатила потерпевшей стороне компенсацию вреда на сумму 1 млн рублей.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы на рассмотрение в Безенчукский районный суд.