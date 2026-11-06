Директор новосибирского филиала НИИ задержана по делу о взятке в 1,5 млн рублей
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В Новосибирске задержана директор филиала государственного бюджетного учреждения, которая обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет лишения свободы). В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет об Анжелике Новиковой, главе новосибирского филиала ФГБУ «Всероссийский НИИ защиты животных».
В основу дела легли материалы УФСБ по Новосибирской области. По версии следствия, в период с октября 2025-го по август 2026 года директор новосибирского филиала НИИ получила от предпринимателя взятку в размере 1,5 млн руб. за преференции его фирме. Как рассказали источники, взятка была передана в три приема по 500 тыс. руб.
По решению Центрального райсуда Новосибирска фигурантке дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 января 2027 года.