Директор новосибирского филиала НИИ задержана по делу о взятке в 1,5 млн рублей

В основу дела легли материалы УФСБ по Новосибирской области. По версии следствия, в период с октября 2025-го по август 2026 года директор новосибирского филиала НИИ получила от предпринимателя взятку в размере 1,5 млн руб. за преференции его фирме. Как рассказали источники, взятка была передана в три приема по 500 тыс. руб.