На торгах реализуют 38 участков пермского Проинвестбанка
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Объявлены торги по продаже 38 земельных участков общей площадью более 68,1 тыс. кв. м, принадлежащих ликвидируемому пермскому Проинвестбанку. Как следует из данных «Федресурса», речь идет об объектах в Ильинском районе на территории СХП им. Никольского. Начальная цена лота — 5,4 млн руб. Задаток составляет 812,9 тыс. руб. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется до 9 декабря. Его итоги будут подведены 14 декабря.
Ранее было реализовано другое имущество Проинвестбанка. Покупателем жилого помещения площадью 12 кв. м в Челябинске стала предпринимательница Лидия Колесникова. Место регистрации ИП — Севастополь. Актив с начальной стоимостью 700 тыс. руб. она приобрела за 539 тыс. руб. Соответствующий договор купли-продажи был заключен 28 августа.
В апреле 2021 года Центробанк отозвал у Проинвестбанка лицензию, мотивировав это нарушениями законодательства и превышением пассивов над активами. В декабре того же года Арбитражный суд Пермского края по заявлению регулятора ввел в отношении кредитной организации процедуру конкурсного производства. Однако в марте 2022 года собственники, руководство и часть кредиторов успешно обжаловали решение о признании банка банкротом в апелляции. В соответствии с решением второй инстанции, банк должны были ликвидировать принудительно. Ликвидатором было назначено АСВ.