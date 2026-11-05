В Астрахани появилось управление по работе с аварийным жильем

Новому заместителю подчинили жилищное управление, а также ведомства, которые отвечают за архитектуру и градостроительство, муниципальное имущество и аварийный фонд. Подразделение по аварийному фонду набрали из сотрудников, которые раньше занимались переселением в жилищном управлении и ведомствах по муниципальному имуществу и капитальному строительству.