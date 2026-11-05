В Астрахани появилось управление по работе с аварийным жильем
У главы города появился новый заместитель
В структуре администрации Астрахани появились новая должность заместителя главы и управление по работе с аварийным фондом. Соответствующее решение утвердила городская дума. Проект вносил мэр Игорь Редькин.
Новому заместителю подчинили жилищное управление, а также ведомства, которые отвечают за архитектуру и градостроительство, муниципальное имущество и аварийный фонд. Подразделение по аварийному фонду набрали из сотрудников, которые раньше занимались переселением в жилищном управлении и ведомствах по муниципальному имуществу и капитальному строительству.
Новое управление ведет весь путь переселения: от признания дома аварийным до освобождения квартир и передачи их городу. Раньше этим занимались сразу несколько ведомств. В администрации рассчитывают, что единый центр ответственности повысит качество работы и снизит социальную напряженность.
Численность муниципальных служащих не изменится, так как в администрации есть две свободные вакансии других заместителей. Дополнительных средств из бюджета на 2026 год не потребуется, отмечается в пояснительной записке.