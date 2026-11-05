В Саратове осудили группу за мошенничество с автомобилями на 143 млн рублей

Суд установил, что в декабре 2023 года ранее судимый 36-летний житель Рязани создал преступную схему с автомобилями. Клиентов искал подконтрольный ему колл-центр в Рязани, всего в деле 11 фигурантов. Они забирали у жителей Саратова, Москвы, Воронежа и Краснодара машины для перепродажи, продавали их, а выручку оставляли себе. Владельцам при этом говорили, что автомобили проданы в кредит, и под этим предлогом затягивали выплаты. Тем, кто решал судиться, выдавали небольшие компенсации.