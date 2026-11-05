В Саратове осудили группу за мошенничество с автомобилями на 143 млн рублей
Жертвами схемы стали 102 человека
Кировский райсуд Саратова вынес приговор десяти участникам сообщества по делу о мошенничестве на 143 млн руб. (ч. 1, ч. 2 ст. 210, ч. 3 ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщило «МВД Медиа».
Суд установил, что в декабре 2023 года ранее судимый 36-летний житель Рязани создал преступную схему с автомобилями. Клиентов искал подконтрольный ему колл-центр в Рязани, всего в деле 11 фигурантов. Они забирали у жителей Саратова, Москвы, Воронежа и Краснодара машины для перепродажи, продавали их, а выручку оставляли себе. Владельцам при этом говорили, что автомобили проданы в кредит, и под этим предлогом затягивали выплаты. Тем, кто решал судиться, выдавали небольшие компенсации.
В феврале 2025 года схему раскрыли, аферистов задержали. Всего пострадали 102 человека, ущерб составил 143 млн руб. Мошеннический автосалон в Саратове находился на ул. Симбирской. В ходе следствия удалось вернуть автомобили общей стоимостью более 68 млн руб.
Участники преступной группы получили сроки от шести до 15 лет. Дело 11-го фигуранта рассматривают отдельно.