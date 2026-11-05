Ему лыжнее
Новую прикамскую федерацию лыжных гонок возглавил известный российский спортсмен
В Пермском крае зарегистрирована новая краевая федерация лыжных гонок, которую возглавил известный российский лыжник Глеб Ретивых. Прежняя федерация, созданная в 2024 году пермскими бизнесменами, прекратит свою работу. Эксперты считают, что привлечение именитого спортсмена и создание новой организации должно дать толчок развитию лыжного спорта в Прикамье.
Региональную спортивную общественную организацию «Пермская краевая федерация лыжных гонок» возглавил российский лыжник Глеб Ретивых. Как следует из «СПАРК-Интерфакс», новая федерация зарегистрирована 27 октября. Ее учредителями, кроме Глеба Ретивых, выступают директор спортшколы «Летающий лыжник» Валерий Сивцев и бывший замглавы Чусового по социальной политике Татьяна Южакова.
Глеб Ретивых — российский лыжник, заслуженный мастер спорта России, неоднократный призер чемпионатов мира в спринтерских дисциплинах. Родился в Чайковском Пермского края. Летом этого года сообщил о завершении карьеры в качестве спортсмена.
Отметим, что в Пермском крае с 2024 года действует Региональная общественная организация «Федерация лыжных гонок Пермского края», президентом которой является бизнесмен Максим Итунин. В состав участников, помимо самого господина Итунина, вошли заместитель гендиректора ХК «Молот» Дмитрий Бояршинов, гендиректор АО «Дюрэй» Вадим Демаков, директор спортшколы олимпийского резерва «Старт» Ольга Михалева и замдиректора по спортивной подготовке школы «Старт» Алексей Караваев. Учредителями прежней федерации были, в том числе, заслуженный тренер России Сергей Морилов и инструктор-методист по биатлону спортшколы «Старт» Екатерина Панькова.
В министерстве спорта Пермского края сообщили, что принято решение о ликвидации РОО «Федерация лыжных гонок Пермского края» и создании новой организации. «Такое решение всегда принимается нелегко. Но для прежней организации это возможность закрыть все свои обязательства, а для новой — начало работы с чистого листа. Что касается руководителя, Глеба Ретивых, то это профессионал, который знает отрасль изнутри. Он разработал перспективную концепцию развития вида спорта. Планируется, что после оформления всех документов новая федерация приступит к работе в декабре»,— отметила министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.
Президент РОО «Федерация лыжных гонок Пермского края» Максим Итунин пояснил, что аккредитация общественной организации заканчивается в декабре, и принято решение ее не продлевать. Он отметил, что поменял направление деятельности, поэтому не может уделять федерации достаточно времени. «Мы передаем федерацию в хорошие руки и готовы продолжать спонсорскую помощь и поддержку при организации мероприятий»,— уточнил он. По словам господина Итунина, передать действующее юрлицо новой команде не представлялось возможным из-за особенностей законодательства, поэтому было зарегистрировано новое, а существующее юрлицо будет ликвидировано.
Экс-министр спорта Пермского края Павел Лях напомнил, что Пермскому краю не очень везло в последние двадцать лет с федерациями лыжных гонок. Несмотря на то что к управлению привлекали авторитетных людей (известных бизнесменов и спортсменов), результаты были далеки от ожидаемых. «Глеб Ретивых — очень известный, хороший спортсмен. Главный вопрос — сможет ли федерация перейти от массового спорта к тому, чтобы „ковать чемпионов“. Для этого нужно привлечь ресурсы, получить поддержку спонсоров и власти. Могу пожелать ему только удачи»,— отметил он.
Коммерсантъ (Пермь) №205от 06.11.2026, стр. 8