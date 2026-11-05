Ему лыжнее

Экс-министр спорта Пермского края Павел Лях напомнил, что Пермскому краю не очень везло в пос­ледние двадцать лет с федерациями лыжных гонок. Несмотря на то что к управлению привлекали авторитетных людей (известных бизнесменов и спортсменов), результаты были далеки от ожидаемых. «Глеб Ретивых — очень известный, хороший спортсмен. Главный вопрос — сможет ли федерация перейти от массового спорта к тому, чтобы „ковать чемпионов“. Для этого нужно привлечь ресурсы, получить поддержку спонсоров и власти. Могу пожелать ему только удачи»,— отметил он.