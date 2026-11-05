Восточный счет
Татарстан остается лидером партнерского банкинга на фоне роста рынка
В 2025 году на Татарстан пришлось 84% всех операций по партнерскому финансированию в России, а объем привлеченных в республике средств вырос в шесть раз — до 35 млрд рублей. Эксперимент, начатый осенью 2023 года в четырех регионах, в июле 2025-го продлили до сентября 2028 года и расширили по перечню разрешенных операций. Как отмечает эксперт, масштаб рынка пока остается скромным — партнерский банкинг находится на ранней стадии, но рынок продолжит быстро расти, а Татарстан, по его мнению, сохранит лидерство и станет главным центром таких сделок, в том числе с партнерами из стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии.
По итогам 2025 года на Татарстан пришлось 84% всех операций по партнерскому финансированию, совершенных в России в рамках эксперимента, а объем привлеченных в республике средств (депозитов и счетов по партнерскому финансированию) вырос в шесть раз — до 35 млрд рублей. К середине 2026 года в реестре Банка России зарегистрировано 38 организаций (16 из них — в Татарстане), которые предлагают более 35 продуктов, а совокупная эмиссия карт партнерского финансирования превысила 90 тыс. единиц.
Федеральный эксперимент по партнерскому (исламскому) финансированию идет с осени 2023 года в четырех регионах — Татарстане, Башкирии, Чечне и Дагестане. В июле 2025 года Госдума приняла закон, продливший эксперимент до 1 сентября 2028 года, одновременно расширив перечень разрешенных операций и введя механизм разработки стандартов. Участники должны регистрироваться в этих регионах, но услуги могут оказывать по всей стране.
О динамике сегмента говорила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на круглом столе по партнерскому финансированию в прошлом месяце. По ее словам, ключевой особенностью рекордного для банковского сектора выпуска стал беспрецедентный спрос на инструменты партнерского финансирования: первоначально книга заявок была сформирована на 1,1 млрд долларов США, однако итоговый объем превысил 2,65 млрд — рост более чем в два с половиной раза.
При этом масштаб рынка остается скромным, отмечает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев. Татарстан, по его мнению, сохранит лидерство и станет главным центром таких сделок, в том числе с партнерами из стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии.
«Я бы придерживался все же мнения, что пока еще в нашей стране исламский, или партнерский, банкинг все же находится на ранней стадии. Да — этот рынок растет быстро, но в масштабах всей финансовой системы остается нишей, которую трудно назвать достаточно развитой», — добавил Вадим Тедеев.
По его мнению, главных преград на пути развития партнерского финансирования несколько. Первая — правовая и налоговая незавершенность: исламские сделки строятся на купле-продаже и аренде вместо процентов, и в обычном законодательстве это может приводить к двойному налогообложению и лишним издержкам, а депозиты с разделением прибыли плохо вписываются в систему страхования вкладов и банковские нормативы. Вторая — статус эксперимента: без постоянного закона крупные банки и иностранные инвесторы склонны осторожничать. Третья — сохранение высокой ключевой ставки, при которой обычные вклады выгоднее продуктов без гарантированной доходности. Кроме того, санкции сдерживают приток капитала из исламских стран.
«Рынок продолжит быстро расти, но база будет низкой. Ключевыми событиями, безусловно, станут перевод партнерского финансирования в постоянный режим и расширение числа регионов, которое, возможно в 2027 году. Спрос будет поддерживаться многомиллионным мусульманским населением и то, что продукты доступны всем, независимо от вероисповедания. Если ставки снизятся, исламские продукты станут конкурентоспособнее», — заключил эксперт.