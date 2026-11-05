Восточный счет

В 2025 году на Татарстан пришлось 84% всех операций по партнерскому финансированию в России, а объем привлеченных в республике средств вырос в шесть раз — до 35 млрд рублей. Эксперимент, начатый осенью 2023 года в четырех регионах, в июле 2025-го продлили до сентября 2028 года и расширили по перечню разрешенных операций. Как отмечает эксперт, масштаб рынка пока остается скромным — партнерский банкинг находится на ранней стадии, но рынок продолжит быстро расти, а Татарстан, по его мнению, сохранит лидерство и станет главным центром таких сделок, в том числе с партнерами из стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии.