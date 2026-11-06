Метро взялось за землю
В Петербурге начали изымать четыре участка для продления шестой линии
В Санкт-Петербурге начали процедуру изъятия земельных участков и расположенных на них нежилых зданий для строительства продолжения Красносельско-Калининской линии метрополитена. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов 2 ноября. Решение затрагивает четыре участка общей площадью более 7,5 тыс. кв. м, в том числе территории, необходимые для строительства будущих станций «Заставская» и «Каретная». Ранее городской комитет по строительству сообщал о решении имущественно-правовых вопросов при подготовке вестибюля «Каретной».
Под изъятие попадают участок на Рощинской улице, склад на Московском проспекте, 103, корпус 6, несколько нежилых зданий на набережной Обводного канала, 40, а также здание на Тамбовской улице, 8. Среди объектов на Обводном канале — складские и производственные корпуса, испытательный центр, административное здание и торговые павильоны. Участок на Рощинской необходим для сооружения шахты, остальные площадки — для строительства объектов будущих станций. Комитету по строительству поручено в течение десяти дней направить правообладателям копии решения об изъятии. Контроль за исполнением постановления возложен на вице-губернатора Николая Линченко.
В июле 2026 года в комитете по строительству сообщали, что при подготовке вестибюля «Каретной» решаются вопросы имущественно-правового характера. В то время для строительной площадки «Заставской» уже был получен ордер на подготовительные работы, а на «Боровой» начались инженерно-геологические изыскания. Тогда же инженер Дмитрий Графов отмечал, что принятые технические решения позволяют вводить участок шестой линии поэтапно, то есть сначала открыть станции до «Заставской», а затем продлить движение до «Каретной». При этом официальные планы предусматривают ввод всего участка в 2030 году.
В районе будущего вестибюля «Каретной» ранее работали небольшие предприятия. В феврале 2025 года, на территории по адресу Тамбовская улица, 8, лит. А, располагались в том числе предприятия по обслуживанию автомобилей. Сотрудница охраны тогда рассказывала журналистам, что территория находится в частной собственности и сдается арендаторам.
Согласно Земельному кодексу РФ, изъятие недвижимости для государственных нужд предполагает выплату возмещения правообладателям. При определении его размера учитываются рыночная стоимость имущества или прекращаемых прав на него, а также предусмотренные законом убытки, включая упущенную выгоду. После оценки правообладателям направляют проекты соглашений об изъятии. Если в течение 90 дней с момента их получения соглашения не будут подписаны, уполномоченная сторона вправе обратиться в суд с требованием о принудительном изъятии. Стоимость недвижимости, попавшей под нынешнее постановление, и сроки фактического освобождения участков пока не уточняются.
При этом градостроительная документация по шестой линии продолжает корректироваться. В сентябре комитет по строительству уведомил комитет по градостроительству и архитектуре о подготовке изменений в проект планировки и межевания территории от «Юго-Западной» до «Каретной» с электродепо «Красносельское». Предусматривается, в частности, корректировка границ размещения объектов, красных линий и видов разрешенного использования земельных участков. Подготовить изменения планируется до 5 декабря 2028 года.
Параллельно продолжается подготовка инженерной инфраструктуры новых станций. Комитет по тарифам Петербурга распоряжением от 9 октября установил плату за технологическое присоединение станции «Боровая» к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» в размере 927,65 млн рублей. Информацию об этом ведомство опубликовало 2 ноября. Заявителем выступает СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции».
В проекте адресной инвестиционной программы Петербурга на 2027–2029 годы на строительство участка от «Путиловской» до «Каретной» в следующем году предложено направить 13 млрд рублей. Общая стоимость объекта в действующей инвестиционной программе составляет около 127,9 млрд рублей. При этом в проекте АИП финансирование участка предусмотрено до 2031 года, хотя его ввод в эксплуатацию власти планируют в 2030-м.
Продолжение Красносельско-Калининской линии протяженностью около 7,5 км предусматривает четыре станции: «Броневую», «Заставскую», «Боровую» и «Каретную». На «Заставской» запланирован переход на «Московские ворота» Московско-Петроградской линии, на «Каретной» — на «Обводный канал» Фрунзенско-Приморской линии. Тоннелепроходческие работы уже ведутся. По данным «Метростроя Северной столицы», на 21 октября комплекс «Любовь» преодолел примерно половину расстояния от «Каретной» до «Боровой».