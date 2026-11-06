Метро взялось за землю

В июле 2026 года в комитете по строительству сообщали, что при подготовке вестибюля «Каретной» решаются вопросы имущественно-правового характера. В то время для строительной площадки «Заставской» уже был получен ордер на подготовительные работы, а на «Боровой» начались инженерно-геологические изыскания. Тогда же инженер Дмитрий Графов отмечал, что принятые технические решения позволяют вводить участок шестой линии поэтапно, то есть сначала открыть станции до «Заставской», а затем продлить движение до «Каретной». При этом официальные планы предусматривают ввод всего участка в 2030 году.