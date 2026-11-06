Фестивали «Дягилев P.S.» и «Этно-механика», «Супердискотека 90-х» и выставка Рене Магритта

6 ноября гостем проекта «Собрание сочинений. Встречи на Невском» в отеле «Коринтия Санкт-Петербург» станет режиссер Валерий Фокин. Лев Лурье расспросит Мастера о петербургском периоде, ведь он без малого четверть века живет и творит в нашем городе. Конечно, не обойдется без обсуждения различий с Москвой, откуда Валерий Владимирович родом. Модератор — директор Александринского театра Александр Малич. Историк Лурье наверняка захочет поговорить про историю, которая повторяется и перемалывает личности, его нашумевшие постановки «1881», «Рождение Сталина», а также готовящийся к премьере «Цирк Модерн». И без двух великих летописцев Петербурга, Гоголя с Достоевским, тоже не обойдется. Первого Фокин поставил чуть ли не выше всех коллег по цеху, да и второго тоже не обойдет вниманием. У господина Малича за плечами не только богатый журналистский опыт, но и седьмой год службы в Александринке. В этой связи он глубоко погружен в материал, что дает нетипичный акцент: на сцене «Собрания» впервые окажутся коллеги. Поговорят и про «дистанцирующийся характер города, который, по словам режиссера, как кошка, гуляет сам по себе», а также об отличии режиссерского метода от остальных ныне живущих в городе классиков — Льва Додина и Андрея Могучего.