Фестивали «Дягилев P.S.» и «Этно-механика», «Супердискотека 90-х» и выставка Рене Магритта
Куда сходить и что обязательно посмотреть в Санкт-Петербурге с 6 по 15 ноября
Фламенко и оперетта, джаз и рок, мандолина и орган, разговоры по душам и реконструкция сражений Первой мировой, японское художественное стекло и трубки-перевертыши: выбрать самое интересное поможет традиционная подборка событий «Ъ Северо-Запад».
В 2026 году Ольга Петрова, петербургский композитор и художественный руководитель Фонда композитора Андрея Петрова, отмечает свой юбилей, к которому она подготовила авторские концерты. 6 ноября в Малом зале Филармонии пройдет первый из них — «Сказки нестарой бабушки». В концерте прозвучат как новые, так и ранее написанные сочинения. Исполнители: камерный оркестр «Дивертисмент», художественный руководитель Илья Иофф, Евдокия Малевская (сопрано), Манана Гогитидзе (меццо-сопрано) заслуженный артист России, дирижер Аркадий Штейнлухт, квартет контрабасов, квартет флейт и многие другие. Ведущий концерта — историк театра, педагог, драматург Константин Учитель.
В этот же день, 6 ноября, в концертном зале «Колизей — Арена» пройдет концерт ABBA — The Beatles. Санкт-Петербургский симфонический оркестр Impulse Orchestra под руководством дирижера Игоря Томашевского исполнит легендарные хиты одних из самых популярных музыкальных коллективов XX века.
6 ноября в клубе А2 пройдет 19-й ежегодный фестиваль «Мы выбираем жизнь! Мир без наркотиков». На двух сценах выступят более 20 коллективов, в том числе «Ангел НеБес», «Разные люди», «Мультfильмы», «СЛОТ», Nagart и другие заслуженные представители рок-сцены. Хедлайнером на главной сцене выступит легендарная группа «Алиса».
В этот же день, 6 ноября, в Театре музыкальной комедии будет показана оперетта «Летучая мышь» — самая популярная и «праздничная» оперетта Иоганна Штрауса. Великолепная, искристая, как брызги шампанского, музыка Штрауса создает особую атмосферу легкости и веселья. Постановку спектакля осуществил известный режиссер, лауреат Государственной премии России Игорь Коняев. «Летучая мышь» стала его четвертой работой в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии.
6 ноября гостем проекта «Собрание сочинений. Встречи на Невском» в отеле «Коринтия Санкт-Петербург» станет режиссер Валерий Фокин. Лев Лурье расспросит Мастера о петербургском периоде, ведь он без малого четверть века живет и творит в нашем городе. Конечно, не обойдется без обсуждения различий с Москвой, откуда Валерий Владимирович родом. Модератор — директор Александринского театра Александр Малич. Историк Лурье наверняка захочет поговорить про историю, которая повторяется и перемалывает личности, его нашумевшие постановки «1881», «Рождение Сталина», а также готовящийся к премьере «Цирк Модерн». И без двух великих летописцев Петербурга, Гоголя с Достоевским, тоже не обойдется. Первого Фокин поставил чуть ли не выше всех коллег по цеху, да и второго тоже не обойдет вниманием. У господина Малича за плечами не только богатый журналистский опыт, но и седьмой год службы в Александринке. В этой связи он глубоко погружен в материал, что дает нетипичный акцент: на сцене «Собрания» впервые окажутся коллеги. Поговорят и про «дистанцирующийся характер города, который, по словам режиссера, как кошка, гуляет сам по себе», а также об отличии режиссерского метода от остальных ныне живущих в городе классиков — Льва Додина и Андрея Могучего.
«Кармен» — фламенко-спектакль Натальи Зайковой, от первой до последней минуты держащий зал в напряжении,— состоится 7 ноября на сцене «Колизей Арены». Ее Кармен — наследница ритуалов танца, искусства фламенко. Создателям шоу удалось невероятное: выделить из сложного массива многовекового наследия основу фламенко, его ДНК — те сплетения звуков, ритмов, чувств, которые содержат всю информацию, переданную от предков, живших тысячи лет назад. Мелодия обретает здесь телесную чувственность, тело становится музыкальным инструментом и начинается настоящая магия.
7 ноября в петербургском клубе «Космонавт» Ирина Салтыкова представит программу «Салтыкова клевая» — концерт, чье название стало крылатой фразой благодаря культовому фильму Алексея Балабанова «Брат-2». На сцене «Космонавта» артистка докажет, что время над ней не властно, а ее голос, звучавший когда-то из каждого магнитофона, по-прежнему разбивает тысячи сердец. В программе вечера прозвучат легендарные композиции, ставшие визитными карточками певицы: «Голубые глазки», «Серые глаза», «Солнечный друг», «Бай-бай», а также другие хиты. Это саундтрек к молодости, к первым победам и смелым поступкам.
Цирк Никулина и «Лахта-холл» 7, 8, 12, 14 и 15 ноября представляют грандиозную программу «Шоу воды, огня и света!» под руководством заслуженного артиста России Анатолия Сокола. Это впечатляющее шоу для всей семьи, в котором разные цирковые жанры объединяются с музыкой, световыми эффектами, иллюзионным аттракционом и современной режиссурой. Центром программы станет большой иллюзионный аттракцион «СОКОЛ». Зрителей ждет череда эффектных иллюзий и неожиданных превращений, заставляющих снова и снова задаваться вопросом: как это возможно? Для Анатолия и Алексея Сокол цирк — еще и семейная история. Анатолий продолжает цирковую династию в третьем поколении, а его сын Алексей — уже в четвертом.
В этот же день, 7 ноября, джаз-клуб Игоря Бутмана представляет особенный проект — совместное выступление певицы и актрисы Аглаи Шиловской и LRK Trio, одного из самых ярких и самобытных коллективов современной российской джазовой сцены.
Аглая Шиловская — актриса театра и кино, обладательница выразительного вокала и яркой сценической индивидуальности. В ее исполнении — джазовые стандарты, популярная классика и авторские интерпретации шедевров советских композиторов обретают особую эмоциональную глубину и драматургическую насыщенность.
LRK Trio — это коллектив музыкантов нового поколения, успешно соединяющих традиции джаза с современным музыкальным языком. В состав трио входят пианист Евгений Лебедев и контрабасист Антон Ревнюк. Специально для выступления на Санкт-Петербургском джазовом фестивале к коллективу присоединится молодой барабанщик-виртуоз Омар Саидов. В программе прозвучат знаменитые джазовые стандарты, произведения из золотого фонда мировой музыки, а также неожиданные авторские аранжировки известных хитов на русском языке, созданные специально для этого проекта.
8 ноября на стадионе «Газпром Арена» ФК «Зенит» принимает команду с южным характером — «Ростов». Откроет матч яркое шоу и концерт Toxi$ — сверхновой звезды хип-хопа. Фраза «Возьми телефон, детка» стала вдохновением для миллионов вирусных роликов. По традиции, за два часа до матча начнется большая развлекательная программа: бесплатные интерактивные площадки, мастер-классы и аквагрим; фуд-корты и рестораны с кухнями разных стран и многое другое.
В этот же день, 8 ноября, группа «Диктофон» даст осенний концерт в клубе «Космонавт», представив новый студийный цикл «Каникулы». В течение года коллектив выпускает четыре сезонных релиза, каждый из которых станет отдельной главой новой работы группы. Слушателей ждет новая программа «Осенние каникулы» с последними релизами, специальными гостями и любимыми хитами.
Творческое объединение «Канарейка» 8 ноября в концертном зале «У Финляндского» представляет легендарный советский мюзикл «Али-Баба и сорок разбойников». В советском фильме-сказке роли исполнили знаковые любимые всей страной артисты. Сейчас на сцену выйдут молодые артисты Санкт-Петербурга, яркие и талантливые, благодаря которым хорошо знакомая сказка раскроется по-новому. Музыка станет более современной, артисты балета украсят массовые сцены. Но смысл останется прежним: важнее всех сокровищ на свете — любовь и добро.
8 ноября в Большом зале Петербургской филармонии выступит один из ведущих симфонических коллективов страны — Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Под управлением главного дирижера Арсентия Ткаченко коллектив исполнит шедевры Рахманинова и Чайковского. В этот вечер на сцене Петербургской филармонии дебютирует один из самых ярких музыкантов своего поколения, пианист Владимир Вишневский — лауреат и победитель множества престижных конкурсов. В программе, которую оркестр представит публике, прозвучат знаковые сочинения русской музыки: Третий фортепианный концерт Рахманинова, который за невероятную сложность называют пианистическим Эверестом, и Шестая «Патетическая» симфония Чайковского, впервые прозвучавшая в Зале Дворянского собрания (ныне — Большой зал Филармонии) под управлением автора за считанные дни до его скоропостижной смерти в октябре 1893 года.
8 ноября в Концертном зале на Английской набережной в рамках XXXIII сезона Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» состоится концерт «Любовь и музыка» — эмоциональное путешествие от трепетной исповеди до страстей любви. В одной программе соединятся два мира: камерная лирика великих романтиков XIX–XX веков (романсы Шумана, Брамса, Штрауса) и возвышенная духовность Мессы №2 соль мажор (D. 167) Франца Шуберта. В исполнении мессы примут участие солисты оперной труппы Мариинского театра и Армянского национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна, хор и симфонический оркестр Санкт-Петербургской государственной консерватории.
Акустика зала — пространство бывшей англиканской церкви — позволит в полной мере раскрыть и молитвенную строгость мессы, и проникновенность романсов. Отдельным подарком для публики станет выступление яркой представительницы петербургской скрипичной школы, заслуженной артистки Российской Федерации Марии Сафарьянц.
8 ноября в музее-заповеднике «Царское Село» под открытым небом пройдут несколько интерактивных выставок и полевые занятия под общим названием «Солдаты Первой мировой». На территории рядом с Ратной палатой клубы военно-исторической реконструкции представят армии Российской империи и других стран — участниц Первой мировой — как пешие воинские части, так и конные казачьи формирования, а также пулеметные подразделения. Реконструкторы проведут инспекторский смотр, покажут полную выкладку походного снаряжения русского пехотинца, образцы стрелкового оружия, предметы военного быта солдат времен Первой мировой войны. Клубы военно-исторической реконструкции продемонстрируют основные строевые приемы русской пехоты, проведут тактические занятия по уставам начала XX века. На лугу у Пенсионерной конюшни пройдут полевые занятия. Гости увидят, как происходил штурм укрепленных позиций в то время, как выдвигались подразделения пехотных частей в процессе наступления, отражались атаки противника в период маневренной части войны.
9 ноября в рамках фестиваля «Возрождение российских традиций» на сцене Александринского театра состоится 11-й благотворительный гала-концерт «Звезды Петербурга» в поддержку Свято-Владимирской школы. В концерте принимают участие народные и заслуженные артисты РФ, лауреаты международных конкурсов, звезды мирового балета Фарух Рузиматов, Иван Васильев, Олеся Новикова, примы, премьеры и солисты Мариинского и Михайловского театров Оксана Скорик, Андрей Ермаков, Мария Ильюшкина, Ирина Перрен, Приска Цайзель, Марат Шемиунов и другие. Ведущей вечера выступит Людмила Ширяева. В программу включены самые знаменитые отрывки из всемирно-известных балетов, составивших славу российского хореографического театра, такие как «Лебединое озеро», «Баядерка», «Дон Кихот», «Корсар» и другие.
9 ноября галерея «Касугай» представит выставочный проект, посвященный японскому художественному стеклу. Экспозиция объединяет работы шести мастеров — от пионеров до выдающихся имен современности, среди которых Ивата Тосити, Фудзита Кехэй, Еити Охира, Нисинака Юкито, Марина Енэцу, Дой Еко, позволяя проследить, как за несколько десятилетий стекло стало самостоятельным художественным медиумом. Знаковым акцентом проекта является инсталляция, созданная в сотворчестве с флористическим проектом ЧАО. Авангардная композиция приглашает зрителя к созидательному наблюдению, игриво отсылая к культовым произведениям японского садового искусства. Проект будет работать по 9 января 2027 года.
Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова 10 ноября представит в Петербурге новую концертную программу в БКЗ «Октябрьский». В составе ансамбля — более 150 артистов: женский и мужской хор, танцевальный и народный ансамбли, а также духовой оркестр. Начальник ансамбля, художественный руководитель — заслуженный артист России, полковник Геннадий Саченюк. Знаменитый коллектив в этом году празднует 98-летие и уже давно стал визитной карточкой Вооруженных сил России. На концерте прозвучат военно-патриотические композиции и народные мелодии, будут представлены яркие танцевальные номера. Успехи хора, его солистов и танцевальной группы во многом зависят от гибкого и стройного в своем звучании оркестра, который уникален по своему составу.
10 и 11 ноября на Новой сцене Александринского театра состоится премьера танцевального спектакля «Уроки неравенства» Ольги Лабовкиной. Вдохновляясь романом «Пианистка» Эльфриды Елинек и одноименным фильмом Михаэля Ханеке, хореограф размышляет о жажде жизни и отчуждении, любви и власти, времени и взрослении, об учителе и ученике, однажды поменявшихся местами.
10 ноября на сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова откроется XVII Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.». Откроет его труппа современного танца из Гаваны (Республика Куба) OtroLado. Руководитель Норхе Седеньо — хореограф компании, основанной в 2018 году,— ставит свои работы вокруг исследования телесности и человеческих взаимоотношений. Его стиль — это высокие требования к физической подготовке танцовщиков, сочетание кубинских фольклорных и современных корней, а также постоянное стремление к эмоциональному и чувственному исследованию на сцене. Критики отмечают, что танец OtroLado — это работа «на грани» бескомпромиссного движения и традиции. На фестивале кубинцы покажут две работы: одна из них, Ritual Garden, о самопознании через древние ритуалы и магию, была поставлена в 2022 году. Другую, Folk Room, ждет мировая премьера: в ней создатели задают вопрос «Мы хозяева наших корней или они владеют нами?»
А 11 ноября авторским циклом лекций балетного критика Павла Гершензона откроется образовательная программа masters для проекта «Парад» в рамках фестиваля искусств «Дягилев P.S.». В этих лекциях Павел Гершензон проследит длинный путь, который прошли за свою долгую жизнь спектакли «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Весна священная». Он также предложит несколько иначе посмотреть на то, что, казалось бы, всем известно, хотя Чайковский и Стравинский остаются Чайковским и Стравинским, Лев Иванов — не Баланчин, Мариус Петипа — не Александр Экман, а Вацлав Нижинский — не Морис Бежар и не Пина Бауш. В первой лекции цикла балетный критик покажет по-новому балет «Лебединое озеро».
11 ноября на большой сцене ТЮЗа им. А. А. Брянцева состоится открытие III Фестиваля искусств имени Ф. И. Шаляпина «Дар». В год 120-летия со дня рождения Дмитрия Шостаковича Московский театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой представит спектакль «Петербург — Петроград — Ленинград», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и юбилею композитора. Режиссер Иван Поповски, музыкальный руководитель и аранжировщик Олег Синкин. Сквозь течение времени, смену исторических событий и культурного контекста создатели спектакля протянули нить судьбы Дмитрия Шостаковича к современному зрителю — думающему, слышащему, тонко чувствующему.
В этот же день, 11 ноября, в ресторане Taste состоится творческая встреча, которую организуют культурно-просветительский проект «Театральная вешалка» и благотворительный фонд «Чистые души», помогающий малышам с иммунодефицитом. В центре разговора окажется повесть Николая Гоголя «Старосветские помещики» — история о тепле, любви и о том, что действительно важно. О ней и о творчестве Гоголя в целом расскажут гости встречи: актер театра и кино Андрей Ургант и основатель проекта «Театральная вешалка» Георгий Цицишвили.
Легенда отечественного рока, группа «ЧайФ», выступит 11 ноября на сцене БКЗ «Октябрьский» с программой, приуроченной к празднованию 40-летия Свердловского рок-клуба. Концерт станет одним из ключевых событий юбилейного года, который в Свердловской области официально объявлен Годом уральского рока в честь этой знаменательной даты. Коллектив, чья история неразрывно связана с легендарной рок-площадкой, представит специальную концертную программу: прозвучат не только всеми любимые хиты, но и редкие композиции, которые позволят зрителям по-новому взглянуть на богатое наследие уральской рок-волны.
12 ноября в клубе «Космонавт» состоится большой сольный концерт группы «МультFильмы». Каждый ее концерт — яркое шоу, в котором участвуют не только музыканты, но и зрители, с полуслова подхватывающие любимые хиты, такие как «Яды», «За нами следят», «Брэд Питт» и многие другие. Слушателей на концерте ждет не только встреча с известными композициями, но и премьера нового осеннего сингла.
12 ноября в Эрмитажном театре состоится спектакль-балет «Ромео и Джульетта», в котором партию Тибальта исполнит Фарух Рузиматов. Основная идея Санкт-Петербургского театра балета им. П. И. Чайковского при создании полноценного спектакля состояла в том, чтобы соединить удивительную музыку Чайковского с самым лирическим из сочинений Шекспира. Для этого были использованы музыкальный части из величайших произведений композитора, такие как Симфония №6, Сюита №3, «Итальянское Каприччио», Концерт для скрипки с оркестром и, конечно, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».
13 ноября ГМЗ «Царское Село» проведет «Вечер хризантем в Александровском дворце». Впервые музей покажет сорта цветущей «королевы осени», полученные в дар из Никитского ботанического сада. Основу коллекции хризантем Никитского ботанического сада в 1812 году заложил его директор Христиан Стивенс, привезя из Китая 14 сортов.
Хризантемы исторически связаны и с царскосельской императорской резиденцией. Главным акцентом в убранстве апартаментов последнего российского императора Николая II и его супруги Александры Федоровны станут выращенные в оранжерейном комплексе музея хризантемы. Это растение связано с цветочной жизнью Александровского дворца. Наряду с сиренью, ландышами и другими цветами, императрица Александра Федоровна любила хризантемы — они выставлялись в комнатах и на балконе дворца в вазах и жардиньерках.
В этот же день, 13 ноября, арт-центр «Культурный квартал "Брусницын"» приглашает погрузиться в мир иллюзий бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта. На выставке будут представлены 48 уникальных цветных литографий мастера, на протяжении нескольких лет собиравшихся из частных европейских коллекций. Пленительные картины-ребусы Рене Магритта побуждают зрителя к размышлению о парадоксальном устройстве мироздания, о природе зримого и незримого. Ведомый художником, он попадает в созданный им мир, где «каждая видимая вещь скрывает что-то от наших глаз». Трубка, которая таковой не является, ночная улица под ясным дневным небом и загадочный мужчина в шляпе-котелке — эти образы стали знаковым явлением в культуре XX века. В наши дни ни одно из российских собраний не обладает живописными работами Магритта. Но совсем скоро каждый из посетителей выставки «Вероломство образов» в пространстве арт-центра сможет увидеть фактически полную коллекцию литографий бельгийского художника, предложить свою разгадку ребусов, и любая интерпретация может оказаться верной. Выставка продлится по 14 марта 2027 года.
13 ноября в рамках «Русских музыкальных сезонов» в особняке Половцова состоится концерт, посвященный одной из самых ярких исполнительниц 2000-х годов — Эми Уайнхаус. В этот вечер ее страстные мелодии и искренние тексты вновь оживут в исполнении яркого джаз-бэнда, и бронзовый парадный зал величественного особняка превратится в уютный джаз-клуб, наполненный светом тысячи свечей.
В этот же день, 13 ноября, в Полярном флигеле Шереметевского дворца откроется выставка, посвященная художнику и сценографу Владимиру Дмитриеву. Это очередной совместный проект фестиваля искусств «Дягилев P.S.» и Музея театрального и музыкального искусства. В прошлом году исполнилось 125 лет со дня рождения мастера. Владимир Дмитриев — ученик Всеволода Мейерхольда и Кузьмы Петрова-Водкина. Он оформлял знаковые спектакли в Москве и Петрограде-Ленинграде, сотрудничал с крупнейшими деятелями театра, такими как Всеволод Мейерхольд, Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Сергей Радлов. Экспозиция объединит около 200 произведений: работы из личной коллекции Дмитрия Чуковского, а также из фондов Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, Бахрушинского театрального музея, музеев МХАТ и ГАБТ. Выставка продлится до 6 апреля 2027 года.
13 ноября в БКЗ «Октябрьский» состоится концерт певца и композитора Кая Метова, приуроченный к его юбилею — 40 лет на сцене. За свою многолетнюю карьеру он завоевал сердца миллионов слушателей благодаря незабываемым хитам и неподражаемому стилю исполнения.
Фестиваль «Этно-механика» возвращается в Петербург после восьмилетнего перерыва. С 2008 года «Этно-механика» объединяет традиционную музыку с экспериментальной механикой звука, погружая зрителя в этнокультурное многообразие народов мира. Продолжая традиции фестиваля СКИФ, «Этно-механика» приветствует в этнической музыке эксперимент и оригинальность, расширяя географию жанров. Здесь встречаются Восток и Запад, панк и фолк, языческие песнопения и техно, хоровод и рейв — калейдоскоп звуков, собранных в разных уголках страны и за ее пределами.
В этом году впервые на сцене открывшегося после долгой реновации Центра современного искусства имени Сергея Курехина можно будет отправиться в путешествие от Беломорья до Майкопа вместе с аутентичными группами POLE (Санкт-Петербург), Hodila izba (Москва), Bad Zu (Москва), «Ащэмэз» (Республика Адыгея) и «Толока» (Санкт-Петербург). Последние откроют фестиваль с произведением Алексея Ретинского «Вдох-выдох», написанным специально для проекта российского павильона 61-й Венецианской биеннале 2026. Исполнители поют в кругу, а зал становится свидетелем древнего ритуала — или, как говорит сам Ретинский, «соглядатаями важного ритуала».
В феврале этого года в эфире вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия» разгорелся скандал вокруг ансамбля «Толока». Артисты исполнили традиционные народные песни в аутентичной манере а-капелла, взятой из фольклорных экспедиций. Председатель жюри поп-певец Сергей Лазарев и певица Надежда Бабкина раскритиковали номер за «балаганное» звучание, внешний вид и ухмылки участников. Лазарев назвал выступление враждебным, а Бабкина заявила, что «петь как бабушки нам ни к чему». А это можно считать присуждением своеобразного «Знака качества» для петербургского ансамбля. Не слушаете Лазарева? Смело идите на «Этно-механику»!
14 ноября выставочный проект «Архив Николая Акимова. Фотография как записная книжка» представит коллекцию фотографий выдающегося художника, сценографа, режиссера и педагога Николая Павловича Акимова, чье 125-летие со дня рождения отмечается в этом году. В экспозиции — около 200 снимков, созданных в период с 1957 по 1968 год, и экземпляры фотографической техники. Профессиональные занятия и увлечения Николая Акимова не исчерпывались театром, изобразительным искусством или графикой. С конца 1950-х он, по воспоминаниям многих, не расставался с фотоаппаратом, снимая краткие сюжеты повсеместно: во время пеших прогулок, поездок в автомобиле, многочисленных зарубежных путешествий. Свое отношение к фотографии Акимов определял, сравнивая ее с записной книжкой. Архив Николая Акимова был передан его семьей в РОСФОТО в 2020 году, открыв новые возможности для изучения фотографии как важной, но долгое время малоизвестной стороны его жизни. Выставка продлится по 17 января 2027 года.
14 ноября в Ледовом дворце пройдет «Супердискотека 90-х» — фестиваль «Радио Рекорд» с более чем 20-летней историей. Каждое шоу уникально: ежегодно меняются тема, декорации и сценарий. Это не просто концерт — это полное погружение в эпоху. Этой осенью главный ретромегадэнс страны возвращается в Санкт-Петербург с новой постановкой «Это фантастика!», в которой принимают участие Татьяна Буланова, группа «Корни», Алена Апина, Лада Дэнс, «Рок-острова», «Божья коровка», Марина Хлебникова, группа «На-На» и многие другие легенды 1990-х. Вместе с любимыми артистами и героями зрители и слушатели отправятся в невероятное путешествие по фантастическим вселенным 1990-х в поисках «Пятого элемента» — энергии, которая способна спасти мир и вернуть эмоции, музыку и атмосферу, по которым они скучают. Колбасеров и поклонников электронной музыки 1990-х и нулевых ждет танцпол «Колбасный цех» прямо в фойе Ледового дворца. За вертушками: SONIC MINE, XS PROJECT, LABORATORIUM, МС ЖАН. В фойе на первом этаже Ледового дворца только лучшие зарубежные танцевальные хиты 1990-х: DJ NEJTRINО, DJ BALDIN и XTRALOVABL
В этот же день, 14 ноября в Marina Gisich Gallery в рамках XVII Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» откроется выставка петербургской художницы Марины Алексеевой. Экспозиция объединит работы, посвященные театру и балету. Отдельное внимание будет уделено новому арт-объекту — лайтбоксу, созданному специально для фестиваля по мотивам «Весны священной» Игоря Стравинского. Он станет предметом разговора о том, как языческий ритуал, замысел Николая Рериха и музыкальная революция Стравинского продолжают жить в современном искусстве — внутри лайтбокса, с его иллюзорным пространством, анимационными метаморфозами и вечным движением. Работы Марины Алексеевой находятся в публичных и частных собраниях в России и за рубежом.
Группа «Сурганова и Оркестр» приглашает 14 ноября в БКЗ «Октябрьский» отпраздновать день рождения Светланы большим концертом в Петербурге. Любимые мелодии и тексты, которые поддерживали, вдохновляли и дарили счастье, вновь оживут на сцене в этот вечер.
В этот же день, 14 ноября, на сцене ДК им. Ленсовета для маленьких зрителей и их родителей состоится веселый и добрый спектакль «Три Кота: карта сокровищ». Ребята смогут подружиться с котятами Коржиком, Компотом и Карамелькой, здорово провести время и погрузиться в атмосферу радости и беззаботности. Любимые Три Кота в новом шоу — это приключения и испытания, интересный и поучительный сюжет, шутки и яркие номера. В одном маленьком городе жили котенок Коржик, его братик Компот и их сестренка Карамелька — два кота и одна кошечка. В один из замечательных солнечных дней котята играли во дворе и неожиданно для себя нашли карту сокровищ. «Вот это удача»,— подумали они и сразу отправились в увлекательное приключение.
Впервые за свою восемнадцатилетнюю историю Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» обращается к детскому культурному коду Петербурга. Проект строится вокруг коллаборации «Дягилев P.S.» и журнала «Юный искусствовед», объединяя историю музыки, театра, балета, а также изобразительное искусство и практическое творчество. Октябрьский выпуск журнала выстроен вокруг темы музыки. Презентация номера «Волшебные ноты» состоится в Шереметевском дворце 14 ноября. Основатели и авторы журнала расскажут о работе над новым выпуском и раскроют секреты редакционной работы. После презентации юных гостей и их родителей ждет музейная программа «Вокруг света с музыкой».
Серия мастер-классов от masters на Левашовском хлебозаводе станет продолжением темы нового выпуска журнала «Юный искусствовед» и выйдет за пределы издания, превратив его в фестивальное пространство для знакомства детей с музыкой, театром и балетом. 14 ноября состоится мастер-класс «Театральная афиша Прекрасной эпохи» — La Belle Epoque («Прекрасная эпоха»), главной темой которого станет время расцвета цирков и парижских театров. В программе — создание авторской театральной графики по мотивам творчества художников ар-нуво и венского сецессиона Анри де Тулуз-Лотрека, Жоржа де Фера, Густава Климта и Альфонса Мухи.
14 ноября в исторических интерьерах Российской академии наук состоится концерт «Струны Петербурга»: публика услышит редкий инструмент с 700-летней историей — мандолину — в диалоге с русской домрой. Связь места с программой неслучайна: именно здесь академик Яков Штелин в XVIII веке впервые описал мандолину как часть русской музыкальной жизни. В программе — выразительный диалог итальянской и российской струнных школ, от барочных шедевров Эмануэле Барбеллы и Франческо Дуранте до импрессионистских красок Дебюсси и элегантности Пуленка. Петербургскую школу представит заслуженная артистка России Наталья Шкребко вместе с ансамблем «Невамандолин». Итальянскую традицию — виртуоз Фабио Галлуччи, лауреат авторитетных состязаний мандолинистов в Кремоне, номинант ECHO Klassik в категории «Инструменталист года», покоривший ведущие европейские сцены голосом мандолины. Особую выразительность вечеру придадут сольные партии Ованнеса Нерсесяна, солиста оперной труппы Национального академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна: в его исполнении прозвучат утонченная барочная изысканность Генделя и проникновенные древние армянские песнопения. Кульминация вечера — премьерное исполнение «Танца с мандолинами» Сергея Прокофьева интернациональным дуэтом — Фабио Галлуччи и Анной Игнатовой.
15 ноября мастер-класс «Русские сезоны» на Левашовском хлебозаводе перенесет в начало прошлого столетия — эпоху, когда русский балет покорил французскую сцену,— и познакомит с красочными эскизами костюмов Льва Бакста, воздушными танцами Вацлава Нижинского, музыкой Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева.
15 ноября в пространстве галереи MYTH пройдет круглый стол «Современное искусство и театр», посвященный работе современных художников с театром и театральным искусством. Часть художников галереи имеет опыт вовлеченности в театральную среду, что системно транслируется в их визуальных высказываниях. По 22 ноября в MYTH Gallery проходит персональная выставка Ольги Чернышевой «Представление», которая раскрывает размышления о театре как о явлении, где главными действующими лицами становятся не актеры на сцене, а зрители в зале. Круглый стол станет логичным продолжением программы городского фестиваля «Дягилев P.S.» и выставки «Представление» в MYTH. Один из спикеров встречи, художница Ольга Чернышева, на примере серии своих работ будет рассуждать о парадоксе современного опыта посещения театра, когда гаснет свет и вспыхивают экраны телефонов, а темнота превращается в подобие звездного неба. Участники круглого стола — Ольга Чернышева, Галина Мызникова, Марина Лошак, Наталья Метелица, Семен Пастух, Антон Гетьман, Татьяна Архипова, Анна Гусева.
В этот же день, 15 ноября, в рамках XVII Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» в Доме радио состоится мастер-класс «Уроки фламенко: тангос» от испанского танцовщика и хореографа Давида Кориа.
Также 15 ноября, в особняке Брусницыных пройдет музыкальный променад от «Русских музыкальных сезонов». Скрытый от посторонних глаз, особняк хранит в себе особую мистику ушедшей эпохи: тени прошлого, старинные легенды и замершая во времени красота создают ни с чем не сравнимый магнетизм. Гости пройдут по неповторимым парадным залам, где сквозь благородную патину времени проступают подлинные интерьеры рубежа веков и былая роскошь. Ярким завершением вечера станет изящный концерт-сюрприз в Белом танцевальном зале, эхом разносимый по коридорам таинственного особняка.