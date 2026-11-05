На Пискаревском проспекте согласовали облик новой поликлиники

В Санкт-Петербурге согласовали архитектурный облик поликлиники, которую планируют построить на Пискаревском проспекте. Рендеры будущего медицинского учреждения Комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» 5 ноября.