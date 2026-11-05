На Пискаревском проспекте согласовали облик новой поликлиники
В Санкт-Петербурге согласовали архитектурный облик поликлиники, которую планируют построить на Пискаревском проспекте. Рендеры будущего медицинского учреждения Комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» 5 ноября.
Здание разместят западнее дома 163 по Пискаревскому проспекту, рядом с детским садом № 23. Проект по заказу СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» разработала «Проектная мастерская „ПЕТЕРГОФ“».
Поликлиника будет рассчитана на 150 посещений в смену. В ней предусмотрены пункт травматологии, лечебно-профилактическое и педиатрическое отделения, блок консультативно-диагностического приема и кабинеты инфекционных заболеваний.
Фасады здания облицуют полуматовыми керамогранитными плитами. У входа оборудуют зону для хранения детских колясок.