Навигацию в Петербурге планируют закрыть 17 ноября

Согласно проекту, после издания распоряжения комитет в течение одного рабочего дня должен уведомить о закрытии водных путей Управление на транспорте МВД по СЗФО, ГУ МЧС по Петербургу и ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Информацию для органов власти, организаций и граждан разместят на сайте городской администрации и ресурсе Агентства внешнего транспорта.