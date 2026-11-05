Навигацию в Петербурге планируют закрыть 17 ноября
В Санкт-Петербурге планируют завершить навигацию для судов с 23:59 17 ноября 2026 года. Соответствующий проект распоряжения подготовил городской комитет по транспорту. Документ проходит антикоррупционную экспертизу, которая продлится до 15 ноября, поэтому окончательное решение пока не принято.
Согласно проекту, после издания распоряжения комитет в течение одного рабочего дня должен уведомить о закрытии водных путей Управление на транспорте МВД по СЗФО, ГУ МЧС по Петербургу и ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Информацию для органов власти, организаций и граждан разместят на сайте городской администрации и ресурсе Агентства внешнего транспорта.
Контроль за исполнением распоряжения предлагается возложить на первого заместителя председателя комитета по транспорту Алексея Гончарова.
В 2026 году навигация в Петербурге открылась 15 апреля. Таким образом, если проект будет принят в предложенной редакции, сезон продлится около семи месяцев. В прошлом году движение судов по городским водным путям закрыли с 5 ноября.