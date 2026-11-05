Беглов объявил о завершении ремонта Большого Сампсониевского проспекта
Ремонтные работы на Большом Сампсониевском проспекте от улицы Смолячкова до 1-го Муринского проспекта, которые проводили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», завершены. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Всего было отремонтировано около 30 тыс. кв. м покрытия. Дорожники уложили новый асфальтобетон на проезжей части, отремонтировали люки, переставили бортовые камни. На финальном этапе нанесли разметку термопластиком.
Во время ремонтных работ особый акцент сделали на обновлении тротуаров. Материалы для этого подбирали с учетом климатических особенностей города на Неве.
Беглов назвал эту магистраль очень важной для инфраструктуры Выборгского района. Он напомнил, что Большой Сампсониевский проспект связывает проспект Энгельса с Пироговской набережной и что рядом расположены крупные медицинские учреждения, которые ежедневно принимают большое количество пациентов.