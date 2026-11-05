Беглов объявил о завершении ремонта Большого Сампсониевского проспекта

Беглов назвал эту магистраль очень важной для инфраструктуры Выборгского района. Он напомнил, что Большой Сампсониевский проспект связывает проспект Энгельса с Пироговской набережной и что рядом расположены крупные медицинские учреждения, которые ежедневно принимают большое количество пациентов.