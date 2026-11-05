Пункт ночлега для бездомных планируют построить в Старом Петергофе

В Петродворцовом районе Петербурга планируют построить пункт ночлега для бездомных и социальный центр с бесплатной психологической и юридической помощью. Объект может появиться неподалеку от железнодорожной станции Старый Петергоф. Соответствующая документация опубликована 5 ноября на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре.