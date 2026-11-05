Пункт ночлега для бездомных планируют построить в Старом Петергофе
В Петродворцовом районе Петербурга планируют построить пункт ночлега для бездомных и социальный центр с бесплатной психологической и юридической помощью. Объект может появиться неподалеку от железнодорожной станции Старый Петергоф. Соответствующая документация опубликована 5 ноября на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре.
Речь идет о корректировке проекта планировки территории в границах улиц Первого Мая, Гостилицкой, Университетского проспекта и Широкой улицы. Документы вынесены на общественные обсуждения.
Согласно пояснительной записке, в здании также планируют разместить пункт питания для малоимущих, социальные и другие службы, а также клубы по интересам.
Проектирование объекта должно завершиться до 2029 года, строительство — до 2032-го. Площадь здания не превысит 12 тыс. кв. м, высота — 15 м.