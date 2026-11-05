Полицейские в Ростовской области выступили за ужесточение правил найма иностранцев
Начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий предложил ужесточить ограничения для трудовых мигрантов, в том числе за счёт повышения стоимости патентов. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции, указав, что действующие в регионе условия трудоустройства иностранцев заметно мягче, чем в соседнем Краснодарском крае.
По словам господина Речицкого, ограничения на привлечение иностранных работников в Ростовской области действуют по шести видам экономической деятельности, тогда как на Кубани таких видов — 88. Ежемесячный платеж за трудовой патент на Дону составляет около 10 тыс. рублей, в Краснодарском крае — около 27 тыс. рублей.
По оценке главы регионального МВД, сложившийся дисбаланс делает Ростовскую область более привлекательной для иностранной рабочей силы. Наряду с этим он акцентировал необходимость усиления ответственности работодателей за соблюдение миграционного законодательства. «Работодатель должен отвечать за размещение, за надлежащее трудоустройство, обеспечение социального пакета», — отметил Александр Речицкий.