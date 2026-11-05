Полицейские в Ростовской области выступили за ужесточение правил найма иностранцев

Начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий предложил ужесточить ограничения для трудовых мигрантов, в том числе за счёт повышения стоимости патентов. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции, указав, что действующие в регионе условия трудоустройства иностранцев заметно мягче, чем в соседнем Краснодарском крае.