Футболист «Зенита» Карпукас пожаловался на стоимость аренды жилья в Петербурге
Полузащитник петербургского «Зенита» Артем Карпукас рассказал, что его удивила стоимость аренды квартир в городе после переезда из Москвы. По его словам, по соотношению цены и качества жилья Северная столица уступает столице. Об этом футболист сообщил в новом выпуске «СБГ Шоу».
«Думал, после Москвы меня ничего не удивит, но ошибался. Если честно, то, наверное, по средней цене за квартиру, по показателю „цена — качество“ в Москве дешевле жить, чем в Санкт-Петербурге»,— отметил господин Карпукас.
В итоге футболисту удалось найти подходящий вариант в обычном жилом комплексе в одном из спальных районов Санкт-Петербурга. Стоимость аренды его устроила, однако конкретную сумму он раскрывать не стал.