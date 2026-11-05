В аэропорту Пулково многодетных пассажиров готовы обслуживать у отдельных стоек
Новые стойки регистрации для обслуживания многодетных пассажиров появились в аэропорту Пулково. Информацией об этом поделилась пресс-служба воздушной гавани.
Для семей с тремя и более детьми (хотя бы один ребенок младше 12 лет) заработала стойка регистрации номер 41. Она обслуживает пассажиров внутренних рейсов «Аэрофлота».
Независимо от авиакомпании и для пассажиров с любым количеством детей действует стойка номер 21. Здесь, как и на стойке 41, можно сдать багаж и зарегистрироваться на рейс, а также оформить коляску, чтобы сдать ее под борт.
В пресс-службе аэропорта напомнили, что многодетные пассажиры могут проходить на посадку вне очереди. А в терминале для семей работают игровые зоны, комнаты матери и ребенка, помещения для пеленания.