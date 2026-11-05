В Оренбуржье областной противопожарной службе передали ключи от шести пожарных автоцистерн
В Оренбургской области в четверг, 5 ноября, областной противопожарной службе передали шесть новых пожарных автоцистерн. Об этом сообщает губернатор Евгений Солнцев.
Новую технику отправят в Оренбургский, Саракташский, Адамовский и Матвеевский районы.
Глава региона уточняет, что в сентябре были переданы еще пять пожарных автомобилей.
«Также проверил готовность сил и средств региона к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. Осмотрел технику и оснащение, оценил готовность служб к оперативному реагированию. К зиме подготовились серьезно: уточнили планы действий, отработали взаимодействие всех служб. Особое внимание уделили отдаленным и малонаселенным территориям. И здесь, конечно, при необходимости в помощь сможет прийти новая техника», — сообщает Евгений Солнцев.