В Оренбуржье областной противопожарной службе передали ключи от шести пожарных автоцистерн

«Также проверил готовность сил и средств региона к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. Осмотрел технику и оснащение, оценил готовность служб к оперативному реагированию. К зиме подготовились серьезно: уточнили планы действий, отработали взаимодействие всех служб. Особое внимание уделили отдаленным и малонаселенным территориям. И здесь, конечно, при необходимости в помощь сможет прийти новая техника», — сообщает Евгений Солнцев.