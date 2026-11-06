«Аффинаж», «Чингис Хан» и «Симонов и Кузнецов» Николая Коляды
Куда сходить в Екатеринбурге с 7 по 13 ноября
На музыкальных площадках Екатеринбурга выступят группы «Аффинаж», «Чингис Хан» и «Ночные грузчики». В музеях можно будет увидеть выставки «Горнозаводской Урал. Культурно-индустриальная эволюция. Выставка архивных документов» и «Военкоры: увидеть. Рассказать. Сохранить». В театрах сыграют спектакли «Симонов и Кузнецов», «За закрытыми дверями» и «Довлатов. Пять углов». В кино покажут фильмы «Фантом убийцы» на китайском языке, «Коралина в стране кошмаров» на немецком языке и «Отверженные». А лекторы расскажут про хиты Майкла Джексона и . Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».
Концерты
В ресторане «Максимилианс» 7 ноября пройдет вечеринка «Ретро FM» со специальным гостем — легендарной группой Dschinghis Khan («Чингис Хан»). Группа покорила мировые чарты с песней «Moskau» и стала символом жанра евродиско. На концерте прозвучат главные хиты: «Moskau», «Hadschi Halef Omar», «Rom» и «Loreley». Билеты — от 1,5 тыс. до 5 тыс. руб.
В рок-зале Музея андеграунда 7 ноября состоится концерт группы «Р. Б. А.» — «романтиков кухонь и ржавых рыцарей Уральского рока». Музыканты презентуют свой новый сингл. Звучание группы — это синтез поэзии и энергии, охватывающий диапазон от нежности до раскатистой злобы. Билеты — 600 руб.
В клубе «Нирвана» 10 ноября выступит коллектив «Ночные грузчики» в рамках тура «Просонье». «За историю группы у нас был лишь один большой тур, в начале 2016 года — времени, по которому люди теперь много и со смаком ностальгируют»,— пишет коллектив. Билеты — от 1,7 тыс. до 3,5 тыс. руб.
В Доме музыки 10 ноября пройдет концерт хора «Доместик» им. В.А. Копанева, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В программе прозвучит сатирическое сочинение «Антиформалистический раек» и фрагменты из цикла «Десять поэм на стихи революционных поэтов». Стоимость билетов — 800 рублей.
В ивент-холле «Свобода» 12 ноября выступит группа «Аффинаж». Большой тур — презентация недавно выпущенного альбома коллектива. Билеты — от 2 тыс. до 4 тыс. руб.
В культурном центре «Главной проспект» 13 ноября пройдет концерт джаз-хора Детской филармонии, посвященный 17-летию коллектива. В составе хора — более 150 исполнительниц от 5 до 18 лет под руководством Марины Макаровой. В программе прозвучат джазовые стандарты, классика, фольклор и современные композиции. Стоимость билетов — 1,5 тыс. руб.
В рок-зале Музея андеграунда 13 ноября будет акустический концерт группы Kamenev. Екатеринбургская группа представит песни с дебютного альбома «Волны и ветер»_ и новые композиции в камерном акустическом прочтении. Билеты — 600 руб.
Выставки и экскурсии
В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ работает выставка «Горнозаводской Урал. Культурно-индустриальная эволюция. Выставка архивных документов». На ней представлена история развития горнозаводского дела на Урале в 1750-1861 годах. В основу экспозиции легли документы Государственного архива Свердловской области. Вход на выставку по билету в музей.
В мультимедийном парке «Россия — Моя история» работает выставка «Военкоры: увидеть. Рассказать. Сохранить», посвященная истории отечественной военной журналистики от Крымской войны до наших дней. На площади 800 квадратных метров разместятся 13 залов с подлинными артефактами: фронтовыми газетами, фотоаппаратами, химическими карандашами и личными вещами военкоров. Особое место в экспозиции занимает история Урала. Выставка дополнена интерактивными зонами и голографическими театрами. Вход по билету в музей.
В Ельцин-центре завершает работу выставка «ВИЗ. Вода зовет город», подготовленная совместно с издательским домом «Коммерсантъ Урал». Экспозиция рассказывает историю развития вокруг завода особого и самобытного района, который мог бы стать отдельным городом. На выставке представлены фото, архивные документы, газетные вырезки. Вход свободный.
В центре «Эрмитаж-Урал» 8 ноября состоится лекция «Что видят стены? Оборотная сторона картины». Сокуратор выставки «От красоты небесной к красоте земной» Лиана Бекмансурова расскажет о том, что скрывается за лицевой стороной живописи. Участники узнают, как изнанка холста становилась пространством для озорных карикатур и эскизов, как сургучные печати и штампы раскрывают историю путешествий картины, и увидят следы реставраций. Билеты — 500 руб.
Спектакли и перфомансы
В театре «Провинциальные танцы» 7 и 8 ноября пройдет премьера спектакля «Баядерка. Превращение» в постановке Татьяны Багановой. Хореограф обращается к классике Мариуса Петипа, но игнорирует мелодраматизм старинного балета и отрицает линейный порядок событий и эмоциональные качели. Движущая сила спектакля — неутоленная жажда любви, которая превращает мучительное событие прошлого в постоянно длящийся ритуал. Билеты — от 2,2 тыс. до 3 тыс. руб.
В Центре современной драматургии (ЦСД) 9 ноября пройдет премьера спектакля Николая Коляды «Симонов и Кузнецов». Это история о том, как двое друзей хотели заработать, но попали в неприятную ситуацию — машина разбилась, товар лежит в лесу, а выбраться оттуда не получается. В театре постановку называют «хулиганской, живой и беспощадно смешной энциклопедий русского отчаяния». Билеты — 1,8 тыс. руб.
В театре «Волхонка» 11 и 12 ноября сыграют спектакль «За закрытыми дверями» по пьесе Жана Поля Сартра. Это напряженный психологический детектив, где герои лишены возможности спрятаться за масками. В замкнутом пространстве вежливость быстро сменяется психологической игрой, где каждая реплика становится ходом, а пауза — давлением. Постановка исследует власть чужого взгляда и проступающую под ним хрупкость самооправданий. Билеты — от 800 руб.
В кинозале Ельцин-центра 12 ноября состоится моноспектакль «Довлатов. Пять углов» в исполнении актера БДТ Антона Шварца. Постановка, посвященная 85-летию Сергея Довлатова, создана по его рассказам, письмам и стихам. Билеты — от 1 тыс. руб. до 2,2 тыс. руб.
Кино
В кинотеатре «Каро» 7 ноября пройдет специальный показ фильма «Фантом убийцы» на китайском языке с русскими субтитрами в рамках цикла «Электрические тени». Остросюжетный боевик в стилистике Квентина Тарантино рассказывает о подпольном сопротивлении в Шанхае 1932 года. После сеанса пройдет обсуждение картины с директором Института Конфуция Ксенией Лозовской. Билеты — 580 руб.
В кинозале Ельцин-центра с 7 ноября показывают фильм «Лето в Бадене» с Филиппом Янковским в главной роли. Это первая экранизация автофикшн-романа Леонида Цыпкина, где личная история советского интеллигента 1970-х переплетается с эпизодами из жизни Федора Достоевского. Потеряв сына, уехавшего за границу, герой решает написать роман о любимом авторе, чтобы родиться заново. Билеты — от 350 до 400 руб.
В Библиотечном центре Екатеринбург (БЦЕ) 7 ноября покажут кукольный мультфильм «Коралина в стране кошмаров» на немецком языке с русскими субтитрами. Сюжет — о девочке, которая находит за секретной дверью альтернативный мир, где все кажется идеальным, пока она не понимает, что ее настоящим родителям угрожает опасность. Вход свободный, по регистрации.
В рок-зале Музея андеграунда 8 ноября в рамках расширенной офф-программы фестиваля DIY-кино «Гуща» состоится встреча с режиссерами Виталием Масловым и Иваном Нечаевым. Гости поделятся опытом создания музыкальных клипов и покажут избранные работы, снятые для уральских групп, среди которых «Курара», «Метеоритмы», «Сансара» и Сергей Бобунец. Билеты — 500 руб.
В Библиотечном центре Екатеринбург (БЦЕ) 9 ноября пройдет показ фильма и лекция киноведа Михаила Витушко и историка Андрея Назарова «Деромантизация вестерна в эпоху Нового Голливуда». Лекторы расскажут, как режиссеры Нового Голливуда переосмыслили жанр вестерна, показав циничную изнанку мифа об «американской мечте» и беззащитность человека перед системой. После лекции состоится просмотр фильма Роберта Олтмена «Маккейб и миссис Миллер». Билеты — 400 руб.
В кинозале Ельцин-центра показывают экранизацию романа Виктора Гюго «Отверженные» на языке оригинала с русскими субтитрами. История бывшего каторжника Жана Вальжана, который пытается начать новую жизнь, но вынужден скрываться от инспектора Жавера, стремящегося вернуть его в тюрьму. Стоимость билетов — 400 руб.
В молодежном кластере «Салют» 12 ноября киноклуб «Глубина» проводит Дни научного кино ФАНК. В программе — короткометражные фильмы со всего мира, включая российские премьеры, и дискуссия с учеными и экспертами. Вход свободный по регистрации.
Лекции
В лектории Музея андеграунда 10 ноября пройдет первая лекция Маши Рыбы из цикла «Советская мода. История, влияние и отражения в искусстве», посвященная моде эпохи НЭПа. Стилист и исследователь расскажет, как менялись повседневные наряды в условиях экономических перемен 1920-х годов, какие материалы доминировали и как зарубежные образы проникали в СССР. Билеты — 500 руб.
В образовательном центре Ельцин-центра 11 ноября пройдет дискуссия «Жизнь человека: важно знать». В центре обсуждения — медиапроект «Жизнь человека» хирурга-онколога Андрея Павленко, который узнал, что болен раком сам и запустил об этом проект, где рассказывает о своем опыте жизни с диагнозом. Обсуждение проведет журналист Андрей Альтман. Вход свободный.
В образовательном центре Ельцин-центра 13 ноября пройдет лекция Олега Соболева «Майкл Джексон: знакомые хиты, неожиданные влияния». Лектор с помощью аудио- и видеофрагментов разберет, как в песнях исполнителя соединились американский ритм-н-блюз, джаз, британский синти-поп и хард-рок. Билеты — 500 руб.