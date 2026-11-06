«Аффинаж», «Чингис Хан» и «Симонов и Кузнецов» Николая Коляды

На музыкальных площадках Екатеринбурга выступят группы «Аффинаж», «Чингис Хан» и «Ночные грузчики». В музеях можно будет увидеть выставки «Горнозаводской Урал. Культурно-индустриальная эволюция. Выставка архивных документов» и «Военкоры: увидеть. Рассказать. Сохранить». В театрах сыграют спектакли «Симонов и Кузнецов», «За закрытыми дверями» и «Довлатов. Пять углов». В кино покажут фильмы «Фантом убийцы» на китайском языке, «Коралина в стране кошмаров» на немецком языке и «Отверженные». А лекторы расскажут про хиты Майкла Джексона и . Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».