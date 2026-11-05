Бастрыкин поручил проверить состояние моста через Крутец в Рыбинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщений о неудовлетворительном состоянии автомобильного моста через реку Крутец в Рыбинске. По информации, опубликованной в социальных сетях, конструкции переправы и ее пешеходная часть разрушаются, а передвижение по ним небезопасно.