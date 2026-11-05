Бастрыкин поручил проверить состояние моста через Крутец в Рыбинске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщений о неудовлетворительном состоянии автомобильного моста через реку Крутец в Рыбинске. По информации, опубликованной в социальных сетях, конструкции переправы и ее пешеходная часть разрушаются, а передвижение по ним небезопасно.
Как сообщается в СКР, мост связывает две части города. Местные жители опасаются его обрушения. При этом ремонтные работы до настоящего времени не организованы.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Ярославской области Павлу Бакухину провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.