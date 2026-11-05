По итогам 2025 года товарооборот между Кубанью и Абхазией достиг 10 млрд рублей
Товарооборот Краснодарского края и Абхазии по итогам 2025 года достиг рекордных 10 млрд руб., увеличившись более чем вдвое за шесть лет. Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил после встречи с президентом республики Бадрой Гунбой в Сухуме.
Стороны обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества. Для поиска новых направлений взаимодействия и подготовки совместных проектов планируется организовать бизнес-миссии. По словам господина Кондратьева, следующим этапом станет закрепление достигнутых договоренностей и переход к реализации инициатив.
Одним из ключевых направлений партнерства остается санаторно-курортная отрасль. Губернатор считает, что туристические возможности Краснодарского края и Абхазии позволяют развивать курорты обеих территорий без прямой конкуренции. В этой связи стороны намерены работать над повышением качества услуг и уровня сервиса, а также развитием транспортной и туристической логистики.
В прошлом году между Кубанью и Абхазией запустили туристический поезд «Диоскурия». За время работы он перевез около 330 тыс. пассажиров. По оценке господина Кондратьева, это подтверждает взаимодополняемость курортных направлений и возможности для дальнейшего увеличения турпотока.
Глава региона отметил, что в 2026 году стороны сохраняют высокие темпы взаимной торговли, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнерских связей.