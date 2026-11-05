По итогам 2025 года товарооборот между Кубанью и Абхазией достиг 10 млрд рублей

Товарооборот Краснодарского края и Абхазии по итогам 2025 года достиг рекордных 10 млрд руб., увеличившись более чем вдвое за шесть лет. Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил после встречи с президентом республики Бадрой Гунбой в Сухуме.