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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Ярославль

Скончался ярославский художник и преподаватель Владимир Назаренко

3 ноября на 78-м году жизни скончался ярославский живописец и педагог, член Союза художников России Владимир Назаренко. Об этом сообщило Ярославское отделение Союза художников.

Ярославское отделение Союза художников России

Владимир Назаренко родился 26 сентября 1949 года в городе Шахты Ростовской области. В 1977 году окончил художественно-графический факультет Курского государственного педагогического института. С 1979 по 1997 год работал художником-монументалистом в творческо-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР.
С 1996 года состоял в Союзе художников России, а с 1998 года преподавал живопись и станковую композицию в Ярославском художественном училище. Был участником областных, региональных, республиканских, зональных и зарубежных выставок.
Прощание с Владимиром Назаренко состоится 6 ноября в 10:00 в ритуальном зале на Тутаевском шоссе, 95Д. Его похоронят на Осташинском кладбище.
Виктория Самко