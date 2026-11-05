Скончался ярославский художник и преподаватель Владимир Назаренко
3 ноября на 78-м году жизни скончался ярославский живописец и педагог, член Союза художников России Владимир Назаренко. Об этом сообщило Ярославское отделение Союза художников.
Владимир Назаренко родился 26 сентября 1949 года в городе Шахты Ростовской области. В 1977 году окончил художественно-графический факультет Курского государственного педагогического института. С 1979 по 1997 год работал художником-монументалистом в творческо-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР.
С 1996 года состоял в Союзе художников России, а с 1998 года преподавал живопись и станковую композицию в Ярославском художественном училище. Был участником областных, региональных, республиканских, зональных и зарубежных выставок.
Прощание с Владимиром Назаренко состоится 6 ноября в 10:00 в ритуальном зале на Тутаевском шоссе, 95Д. Его похоронят на Осташинском кладбище.