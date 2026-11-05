Поездки по трамвайной «Славянке» теперь под контролем «Безопасного города»
Видеопоток с остановок, перегонов, пешеходных переходов, а также прилегающих территорий трамвайной линии «Славянка» будет напрямую поступать в общую городскую сеть мониторинга «Безопасный город». Информацией об этом поделилась пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
Подключенные к системе камеры позволят отслеживать пассажиропоток, своевременно фиксировать оставленные предметы и помогать экстренным службам. Поездки по трамвайной линии, как отметил губернатор Александр Беглов, станут еще более комфортными для пассажиров.
«Безопасность жителей Петербурга — наша первоочередная задача»,— подчеркнул градоначальник.
В систему видеомониторинга «Безопасный город» включены более 117 тысяч камер. Трамвайным маршрутом от Балканской площади до улицы Валдайской в Шушарах ежедневно пользуются примерно 13 тысяч человек.