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Выпуск газеты №204/Ч

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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Северо-Запад

Поездки по трамвайной «Славянке» теперь под контролем «Безопасного города»

Видеопоток с остановок, перегонов, пешеходных переходов, а также прилегающих территорий трамвайной линии «Славянка» будет напрямую поступать в общую городскую сеть мониторинга «Безопасный город». Информацией об этом поделилась пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
К системе видеонаблюдения подключили 68 камер трамвайной линии

К системе видеонаблюдения подключили 68 камер трамвайной линии

Александр Коряков / Коммерсантъ

Подключенные к системе камеры позволят отслеживать пассажиропоток, своевременно фиксировать оставленные предметы и помогать экстренным службам. Поездки по трамвайной линии, как отметил губернатор Александр Беглов, станут еще более комфортными для пассажиров.
«Безопасность жителей Петербурга — наша первоочередная задача»,— подчеркнул градоначальник.
В систему видеомониторинга «Безопасный город» включены более 117 тысяч камер. Трамвайным маршрутом от Балканской площади до улицы Валдайской в Шушарах ежедневно пользуются примерно 13 тысяч человек.
Денис Петров