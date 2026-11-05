Долгу выставили боны

Суд удовлетворил иск Морспасслужбы и наложил арест на нефть с танкера Aframax Rio (флаг Либерии), принадлежащего Crest Oil Trading LLC (ОАЭ). Судно было атаковано безэкипажными катерами (БЭК) ВСУ в октябре у берега Сочи. Арест наложен не на весь груз, а в пределах 239,6 млн руб. — суммы, подтвержденной счетом за аварийно-спасательные работы. Согласно определению суда, спасатели запрашивали вознаграждение в размере 753,8 млн руб., что составляет 10% стоимости спасенного груза. Однако суд признал арест всего объема нефти несоразмерным объему оказанных услуг.