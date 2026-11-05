Долгу выставили боны
Суд арестовал нефть с танкера Aframax Rio, атакованного БЭКами ВСУ вблизи Сочи
Суд удовлетворил иск Морспасслужбы и наложил арест на нефть с танкера Aframax Rio (флаг Либерии), принадлежащего Crest Oil Trading LLC (ОАЭ). Судно было атаковано безэкипажными катерами (БЭК) ВСУ в октябре у берега Сочи. Арест наложен не на весь груз, а в пределах 239,6 млн руб. — суммы, подтвержденной счетом за аварийно-спасательные работы. Согласно определению суда, спасатели запрашивали вознаграждение в размере 753,8 млн руб., что составляет 10% стоимости спасенного груза. Однако суд признал арест всего объема нефти несоразмерным объему оказанных услуг.
Как стало известно «Ъ-Кубань», Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) наложил арест на уцелевшую сырую нефть сорта Siberian Light с танкера Aframax Rio (флаг Либерии), который вез груз из Новороссийска в Индию и был атакован безэкипажными катерами ВСУ.
Судно Aframax Rio загорелось в акватории Черного моря вечером 6 октября после атаки украинских безэкипажных катеров. Спутниковые сервисы, которые отмечают тепловые точки, фиксировали открытое горение нефти в Черном море, в 25 км от побережья курорта. По данным Минтранса, экипаж в составе 23 человек (граждане Индии) был спасен, пострадавших нет.
Как следует из материалов дела, танкер Aframax Rio перевозил около 101,2 тыс. т сырой нефти.
К аварийному судну были направлены силы и средства ФГБУ «Морспасслужба». По данным истца, с учетом сквозных повреждений балластного танка правого борта №4 и грузового танка правого борта №6, а также наличия нефтеводяной смеси в объеме порядка 2 тыс. куб. м, расположенной между верхней границей повреждения и главной палубой, существовал высокий риск загрязнения акватории большим объемом нефтепродуктов.
7 октября грузовладелец — компания Crest Oil Trading LLC (Объединенные Арабские Эмираты) — направил в Морспасслужбу письмо с просьбой оказать содействие и выполнить либо организовать выполнение соответствующих аварийно-спасательных, буксировочных, технических и иных работ в отношении аварийного судна и находящегося на его борту груза.
Российским спасателям удалось потушить возгорание на танкере, предотвратив разлив нефтепродуктов и затопление судна, после чего, учитывая осадку танкера 19,5 м после частичного затопления, его отбуксировали на рейд в морской порт Новороссийск, обладающий причальной инфраструктурой, способной принять судно с указанной осадкой. Судно было поставлено к причалу №1 нефтегавани «Шесхарис».
В настоящий момент аварийно-спасательные суда Морспасслужбы продолжают обеспечивать безопасное нахождение судна на плаву; место стоянки судна ограждено бонами.
Совокупная спасенная стоимость груза оценивается истцом в 7,5 млрд руб.
Морспасслужба, полагая, что спасательная операция завершилась полезным результатом, потребовала выплаты спасательного вознаграждения в размере 10% от стоимости спасенного груза — 753,84 млн руб. Счет на первый платеж был направлен грузовладельцу 20 октября, однако оплата не поступила.
Истец также указал, что ответчик предпринимает меры по выгрузке оставшейся нефти на другое судно — танкер Daphne V. Кроме того, судовладелец рассматривает буксировку танкера в Турцию для утилизации, что создает риск выбытия имущества за пределы российской юрисдикции.
Из заявления следует, что по состоянию на 22 октября 40,4 тыс. т сырой нефти было отгружено на танкер Daphne V. Оставшаяся часть груза — порядка 53,6 тыс. т — продолжает находиться на судне Aframax Rio в порту Новороссийск.
Суд не удовлетворил требование Морспасслужбы о запрете таможенным и пограничным органам, а также капитану порта Новороссийск выдавать разрешение на выход танкера Daphne V из порта. «Заявитель не доказал, что судно принадлежит субъекту, к которому он обладает имущественным требованием, равно и не доказал, что оно находится у него по договору фрахтования»,— говорится в судебном акте.
При этом требования об аресте груза признаны обоснованными. Суд наложил арест на уцелевшую нефть сорта Siberian Light, принадлежащую Crest Oil Trading LLC и перевозимую на Aframax Rio, но не на весь объем, а в пределах суммы 239,6 млн руб., подтвержденной счетом от 19 октября 2026 года. «Наложение ареста на весь объем груза является несоразмерным объему оказанных услуг», — определил АСКК.