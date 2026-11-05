Новым гендиректором группы «Эмпериум» назначен Евгений Шишенин
Генеральным директором Группы «Эмпериум», управляющей судостроительными верфями в Отрадном (Ленобласть) и Перми, назначен глава Sitronics KT Евгений Шишенин. С 5 ноября он будет совмещать руководство обеими компаниями, сообщили «Ъ СЗ» в пресс-службе Sitronics KT.
Такое кадровое решение позволит обеспечить углубление синергии между разработчиком решений для судоходства и производителем электросудов в периметре Sitronics Group (входит в АФК «Система»), уточнили в пресс-службе.
Евгений Шишенин окончил Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова (ГУМРФ, ранее — ГМА им. адмирала С. О. Макарова). До прихода в Sitronics Group работал в компаниях «Транзас» и «Кронштадт». До апреля 2025 года занимал должность директора по развитию Sitronics KT, где курировал вопросы стратегического развития продуктового портфеля, включая технологии автономного (безэкипажного) судовождения, картографические системы и навигационное оборудование.
8 апреля 2025 года назначен гендиректором АО «Ситроникс КТ», сменив на этом посту Андрея Родионова. Также с 25 февраля 2025 года является гендиректором ООО «СТЕОР — Навигационные системы будущего» — совместного предприятия Sitronics KT и Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы.
Группа «Эмпериум» специализируется на проектировании и серийном производстве пассажирских электросудов и плавучих причалов. Верфи Группы расположены в городе Отрадное Ленобласти и в Перми.
Sitronics KT создает ИТ-решения и оборудование для морской отрасли, а также специализируется на разработке и производстве в направлении геоинформационных систем и учебно-тренажерных средств для подготовки специалистов по управлению различными типами техники.
Среди совместно разрабатываемых компаниями судов — электрические автономные и полуавтономные паромы, безэкипажные маломерные суда различного назначения, которые объединяют технологии автономного судовождения Sitronics KT с компетенциями «Эмпериума» в области проектирования и строительства.