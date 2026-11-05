Новым гендиректором группы «Эмпериум» назначен Евгений Шишенин

Евгений Шишенин окончил Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова (ГУМРФ, ранее — ГМА им. адмирала С. О. Макарова). До прихода в Sitronics Group работал в компаниях «Транзас» и «Кронштадт». До апреля 2025 года занимал должность директора по развитию Sitronics KT, где курировал вопросы стратегического развития продуктового портфеля, включая технологии автономного (безэкипажного) судовождения, картографические системы и навигационное оборудование.