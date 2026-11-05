Помещения в новосибирском ТЦ «Юпитер» проданы ИП из Тюмени за 103 млн рублей

В феврале 2014 года ООО «Трастинвест» само инициировало банкротство с долгом 79,5 млн руб., а в марте ирландская «Хепри Файненс Лимитед» вступила в дело как кредитор. В мае 2014 года суд ввел процедуру наблюдения, а требования «Хепри Файненс» были переквалифицированы в реестровые и в ходе уточнения увеличены до 135,1 млн руб. с признанием их обеспеченными залогом нежилых помещений.