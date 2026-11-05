Помещения в новосибирском ТЦ «Юпитер» проданы ИП из Тюмени за 103 млн рублей
Тюменская предпринимательница Светлана Вахрина стала победителем банкротных торгов по продаже помещений в новосибирском ТЦ «Юпитер». Как следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве, итоговая стоимость лота составила 103 млн руб. при начальной цене в 149,4 млн руб.
В состав реализованного имущества вошли помещения общей площадью более 2 тыс. кв. м, расположенные на третьем этаже торгового центра. Объект принадлежал обанкротившемуся ООО «Трастинвест» и находился в залоге у ирландской Khepri Finance Designated Activity Company (Дублин).
В феврале 2014 года ООО «Трастинвест» само инициировало банкротство с долгом 79,5 млн руб., а в марте ирландская «Хепри Файненс Лимитед» вступила в дело как кредитор. В мае 2014 года суд ввел процедуру наблюдения, а требования «Хепри Файненс» были переквалифицированы в реестровые и в ходе уточнения увеличены до 135,1 млн руб. с признанием их обеспеченными залогом нежилых помещений.
Новосибирское ООО «Трастинвест», зарегистрированное в сфере оптовой неспециализированной торговли в 2012 году, на 91% принадлежит Екатерине Федорович и на 9% — Борису Гагину. Согласно данным Rusprofile, по итогам 2025 года выручка компании составила 11,1 млн руб. при чистом убытке в 10,1 млн руб.