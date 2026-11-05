«Калашников» передал партию автоматов и винтовок Росгвардии
Оборонный концерн «Калашников» отгрузил Росгвардии партию из автоматов АК200 и АК205, а также снайперских винтовок СВ-98. Об этом сообщает пресс-служба ижевского предприятия.
«Росгвардия — наш многолетний надежный и чрезвычайно важный партнер. И мы, в свою очередь, всегда оперативно реагируем на запросы заказчика и готовы предложить ему новые эффективные решения для обеспечения его успешной служебной деятельности»,— рассказал гендиректор концерна Алан Лушников.
Автомат АК200 обладает складным телескопическим прикладом, новой пистолетной рукояткой, пламегасителем и изготовлен под патрон 5,45х39 мм. На него можно установить дополнительный прицельный комплекс. АК205 — его укороченный вариант. 7,62 мм снайперская винтовка СВ-98 разработана для подразделений войск спецназначения ВС РФ и правоохранительных органов. Оружие позволяет поражать противника на дальности до 1 км. Отличается большой эргономичностью, кучностью и возможностью адаптации к различным условиям применения, пояснили в «Калашникове».
Справка
Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения