«Калашников» передал партию автоматов и винтовок Росгвардии

«Росгвардия — наш многолетний надежный и чрезвычайно важный партнер. И мы, в свою очередь, всегда оперативно реагируем на запросы заказчика и готовы предложить ему новые эффективные решения для обеспечения его успешной служебной деятельности»,— рассказал гендиректор концерна Алан Лушников.